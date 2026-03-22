Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Μουζακίτης «ντύνεται»... Κασεμίρο

Η εξαιρετική παρουσία από την περσινή σεζόν μέχρι και σήμερα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον συλλόγων - γιγάντων της Ευρώπης και το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να υπάρξουν μεγάλες προτάσεις στους «ερυθρόλευκους» για την απόκτηση του.



Η Ισπανική «As» μίλησε με τους δύο ατζέντηδες του διεθνούς μέσου, Βασίλη Ρόβα και Θεόφιλο Καραογλανίδη, οι οποίοι μίλησαν για το ενδιαφέρον που υπάρχει προς το πρόσωπο του και την εξέλιξη του, τα δύο αυτά χρόνια, κάνοντας ένα μίνι αφιέρωμα στον ταλαντούχο μέσο των Πειραιωτών.

Ο... χαμός και το πάρτι δημοσιευμάτων για Μουζακίτη



Πρόσφατα, δημοσίευμα από την Πορτογαλία, έκανε νέα αναφορά στον διεθνή μέσο των «ερυθρόλευκων», αποκαλύπτοντας πως και η Πόρτο είναι στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Παρόλα αυτά, το εν λόγω δημοσίευμα επισήμανε ότι το ενδιαφέρον των «Δράκων» για τον Μουζακίτη, και το γεγονός πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα της δεν συνεπάγεται απαραίτητα άμεσες εξελίξεις.



Στη Βραζιλία και συγκεκριμένα η «uol», βάζει ακόμη ένα μεγαθήριο της Ευρώπης στο τραπέζι για την υπόθεση Μουζακίτη. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα στη μεσαία γραμμή, μετά την απόφαση του Κασεμίρο να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του. Η αποχώρηση ενός παίκτη με τόσο καθοριστική παρουσία δημιουργεί ένα μεγάλο κενό, το οποίο οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να καλύψουν με προσοχή, συνδυάζοντας εμπειρία αλλά και προοπτική.



Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του μέσου της Νιουκάστλ, Μπρούνο Γκιμαράες, θέτοντάς τον ως τον βασικό στόχο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο Βραζιλιάνος, που αποτελεί έναν από τους πιο ολοκληρωμένους box-to-box χαφ στην Ευρώπη, κοστολογείται περίπου στα 70 εκατ. ευρώ, κάτι που αποτελεί εμπόδιο για τους ιθύνοντες του αγγλικού κλαμπ.



Ετσι, στο μεταγραφικό κάδρο της Γιουνάιτεντ μπήκε και ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο 19χρονος διεθνής χαφ του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, αντιμετωπίζεται από τους ανθρώπους των «κόκκινων διαβόλων», ως ένα project υψηλής προοπτικής και έχουν σχηματίσει εξαιρετική άποψη για τον Μουζακίτη, ο οποίος έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των σκάουτερ μέσα από τις εμφανίσεις του στο Champions League.