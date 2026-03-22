Η ώρα και το κανάλι για τις «μάχες» της Super League και ο τελικός του Τεντόγλου

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή (22/03). Το τοπίο σε ό,τι αφορά στα playoffs 1-4 έχει ξεκαθαρίσει και στην αυλαία θα γίνουν γνωστές οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs 5-8 και τα playouts 9-14.



Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 19:00 και το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που συγκατοικούν στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστεί στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο και το παιχνίδι αυτό θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3 HD.



Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ΑΕΛ Novibet. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Cosmote Sport 2 HD. Στην Allwyn Arena η ΑΕΚ θα υποδεχτεί την Κηφισιά. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδώσει το Cosmote Sport 4 HD.



Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς ο 5ος της κατάταξης Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα θα υπάρχει από το Novasports 4 HD.



Ο Άρης θα κοντραριστεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον ΟΦΗ. Την αναμέτρηση αυτή θα μεταδώσει το Novasports 2 HD. Στο Αγρίνιο, τέλος, ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει τον ουραγό Πανσερραϊκό. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Cosmote Sport 7 HD



Ώρα τελικού για Τεντόγλου

Η ελληνική αποστολή στρέφει το βλέμμα της κυρίως στη μάχη της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στο πένταθλο, με πολλαπλές εμφανίσεις μέσα στην ημέρα, αλλά και στον μεγάλο τελικό του μήκους ανδρών, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί ακόμη μία διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πρωινό πρόγραμμα, η Ντραγκομίροβα ξεκινά την προσπάθειά της στο πένταθλο με τα 60μ εμπόδια και συνεχίζει με ύψος και σφαιροβολία, σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα που θα καθορίσει τη συνολική της κατάταξη. Το απογευματινό πρόγραμμα κορυφώνεται με τον τελικό του μήκους ανδρών, όπου ο Τεντόγλου αποτελεί το μεγάλο ελληνικό «χαρτί», ενώ η Ντραγκομίροβα ολοκληρώνει την παρουσία της στο πένταθλο με μήκος και 800μ.

Οι μεταδόσεις της ημέρας θα ξεκινήσουν στις 11:00 με το πρωινό πρόγραμμα και θα συνεχιστούν στις 18:30 με το απογευματινό πρόγραμμα. Μεταξύ με 11:00-15:00 θα έχει σήμα το διαδικτυακό κανάλο ΕΡΤ SPORTS 2 ενώ μεταξύ 11:20-15:00 και μεταξύ 18:30-22:00 θα δείχνει τους αγώνες το κανάλι ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Κυριακή 22/3 (3η μέρα)

Πρωινό πρόγραμμα (11:00)

11:05 - 60μ εμπ. 5άθλου | Αναστασία Ντραγκομίροβα

11:20 - Μήκος (Γ) Τελικός

11:43 - Ύψος (Γ) 5άθλου | Αναστασία Ντραγκομίροβα

11:48 - 4x400μ (Α) Τελικός

12:30 - Σφαιροβολία (Α) Τελικός

13:05 - 4x400μ (Γ) Προκριματικός

13:55 - 60μ εμπ. (Γ) Προκριματικός

14:21 - Σφαιροβολία 5άθλου | Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απογευματινό πρόγραμμα (19:10)