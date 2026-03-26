Ολυμπιακός: Οι Ουκρανοί «στέλνουν» τον Γιάρεμτσουκ στην Λιόν

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους της Λιόν, ώστε να τον αγοράσουν από τον Ολυμπιακό την καλοκαιρινή περίοδο.

Η γαλλική ομάδα έμεινε ικανοποιημένη από την απόδοση του ποδοσφαιριστή όπως αναφέρει ουκρανικό δημοσίευμα και θα προχωρήσει στην αγορά του.

Ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ και πλέον οι Γάλλοι θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5 εκατ. για να τον κρατήσουν.

Μέχρι στιγμής ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού μετράει ένα γκολ οκτώ συμμετοχές με την φανέλα της Λιόν.

Από την άλλη στον 1,5 χρόνο παρουσίας του στους Πειραιώτες κατέγραψε 49 συμμετοχές με 14 γκολ και 5 ασίστ.

Να υπενθυμίσουμε ότι, ο Ουκρανός αποχαιρετώντας τους «ερυθρόλευκους» είχε αφήσει αιχμές για την αντιμετώπιση που είχε από τον σύλλογο, κάτι που δεν αποκλείεται να παίξει ρόλο στην έκβαση της μεταγραφής.