Κλήρωση Play offs: Τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων ενόψει του μίνι πρωταθλήματος

Την Τρίτη (24/3) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των Playoff της Stoiximan Super League.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έμαθαν το πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών που θα κρίνουν τον πρωταθλητή.

Οι εκπρόσωποι, λοιπόν των τεσσάρων ομάδων έκαναν δηλώσεις μετά το τέλος της διαδικασίας, στέλνοντας ο καθένας το δικό του μήνυμα πριν την έναρξη του μίνι πρωταθλήματος.

Τους ερυθρόλευκους» εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος τόνισε ότι δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα.

«Όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα. Ή πολλές φορές νομίζεις ότι παίζει και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν έτσι, αλλά εν πάσει περιπτώσει μετράει ποίος θα είναι στο γήπεδο αυτός που πρέπει.

Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία και από εκεί και πέρα να δούμε έξι συγκλονιστικά ντέρμπι στη σειρά, τουλάχιστον μιλάω για εμάς, εμείς ελπίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους: να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Ο Τάκης Φύσσας εκπροσώπησε την ομάδα του στην κλήρωση της Stoiximan Super League αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι «πράσινοι» παίζουν κάθε ματς για τη νίκη και το ίδιο θα επιχειρήσουν και στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

«Είμαι πάντα της άποψης ότι το πρόγραμμα παίζει ρόλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει πάντα για τη νίκη, παίζει για τη νίκη, οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε την πορεία των playoffs από την Τούμπα με στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Στην κλήρωση, την Ένωση εκπροσώπησε ο Α' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ομάδας, Μηνάς Λυσάνδρου, ο οποίος μίλησε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Το πρόγραμμα όπως έχει δείξει και η ιστορία η πρόσφατη αναφορικά με τα πλέι οφ 1-4, πάντα δημιουργεί κάποιες συνθήκες, κάποιες συζητήσεις ωραίες ιστορίες, αλλά στο τέλος δεν φαίνεται να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι έχουμε μέχρι σήμερα ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε εξίσου συναρπαστικά πλέι οφ». «Όλα παίζουν τον ρόλο τους αλλά νομίζω ότι οι συνεχόμενοι αγώνες, ο ρυθμός, η όλη αύρα είναι κάτι που λειτουργεί περισσότερο θετικά στις ομάδες. Επομένως, σε μια διαδικασία λίγων εβδομάδων η ομάδα που θα είναι πιο συγκεντρωμένη θα πετύχει όποιον στόχο έχει βάλει».

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια εκπροσώπησε την ομάδα του στην κλήρωση της Stoiximan Super League και στάθηκε στη σημασία της έδρας στην πρεμιέρα, όπου ο «Δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

«Είναι σημαντικό που έχουμε το πρώτο ματς στην Τούμπα δίπλα στους δικούς μας οπαδούς. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και οι τέσσερις θέλουν να κερδίσουν το πρωτάθλημα, θέλουμε να το κάνουμε εμείς. Καλό που το πρώτο ματς είναι στην Τούμπα.

Αν κερδίσεις το πρωτάθλημα μπορείς να πεις ότι το πρόγραμμα παίζει ρόλο. Είναι έξι ντέρμπι, οπότε πρέπει να παίξεις με όλους. Καλό είναι που είναι το πρώτο στην Τούμπα. Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία σε όλους».