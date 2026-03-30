Stoiximan Super League: Αυτές είναι οι μέρες και ώρες των Play Offs για τις θέσεις 1-4

Με τις μέρες να πλησιάζουν μέχρι την έναρξη των Play Offs της Stoiximan Super League, ορίστηκαν οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων.

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στην μάχη που θα αναδείξει τον πρωταθλητή για την σεζόν 2025-2026.

Το πλήρες καλεντάρι με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα (30/3) με τη Stoiximan Super League να ανακοινώνει τις μέρες και τις ώρες που θα λάβουν χώρα τα ματς των playoffs και των playouts.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs 1-4:

1η αγωνιστική - 5 Απριλίου

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (19:00)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ (21:00)

2η αγωνιστική - 19 Απριλίου

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

3η αγωνιστική - 3 Μαΐου

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (19:00)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική - 10 Μαΐου

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική - 13 Μαΐου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 19:30

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 19:30

6η αγωνιστική 17 Μαΐου