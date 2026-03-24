Super League: Οι αποδόσεις για την κατάκτηση του τίτλου μετά την κληρωση των Play Offs

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) ολοκληρώθηκε η κλήρωση των Play offs της Stoiximan Super League για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας και οι στοιχηματικές εταιρείες ενημέρωσαν τις αποδόσεις τους, βγάζοντας το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.

Οι έξι «τελικοί» των Play offs της Stoiximan Super League έγιναν γνωστοί και η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει ντέρμπι-φωτιά ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, καθώς και «σέντρα» στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση του προγράμματος των Play offs της Stoiximan Super League σηματοδότησε την αλλαγή... κατεύθυνσης των στοιχηματικών εταιρειών, οι οποίες έσπευσαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα ενημερώνοντας τις αποδόσεις τους.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θεωρείται το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, σε μία μάχη «σώμα με σώμα» με τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Από κοντά βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό, που απέχει 8 βαθμούς από την κορυφή να ακολουθεί.

Η διαφορά στις αποδόσεις ανάμεσα στους πρώτους 3 και το «τριφύλλι» είναι τεράστια, αφού οι πιθανότητες των «πράσινων» για τίτλο είναι σχεδόν... μηδαμινές.

Τα φαβορί για την κατάκτηση και οι αποδόσεις αναλυτικά

ELABET

ΑΕΚ 2,37

Ολυμπιακός 2,50

ΠΑΟΚ 3,50

Παναθηναϊκός 500

Stoiximan