Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 1-2: Πέρασε με δύο πέναλτι από την Τρίπολη και τώρα... playoffs

Με ικανοποιητική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την δεδομένη απογοήτευση απ’ τον προ τριημέρου ευρώ-αποκλεισμό του απ’ την Μπέτις κι έφυγε με νίκη 2-1 απ’ την Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα AKTOR, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Stoiximan Super League. Δύο εύστοχα πέναλτι από τους Ζαρουρί (31’) και Τεττέη (45’+4’) έκριναν το τρίποντο για τους «πράσινους», ενώ η αρκαδική ομάδα μείωσε στο 82’ με ένα απίθανο αυτογκόλ του Ίνγκασον με την... πλάτη, χωρίς

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε 6 αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τη ρεβάνς της Πέμπτης (19/3) κόντρα στην Μπέτις, θέλοντας να «φρεσκάρει» τους «πράσινους». Διατήρησε στο βασικό σχήμα τους Λαφόν, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλο, Τεττέη, ενώ έδωσε φανέλες βασικών και στους Τουμπά, Κώτσιρα, Τσιριβέγια, Σιώπη, Αντίνο και Ζαρουρί.

Απ’ την άλλη πλευρά ο Γιώργος Αντωνόπουλος έκανε δύο αλλαγές συγκριτικά με τον αγώνα της περασμένης εβδομάδας με την ΑΕΛ στην «AEL FC Arena», περνώντας στο βασικό σχήμα τον Λάσκαρη στη θέση του τραυματία Τριανταφυλλόπουλου και τον Κετού τη θέση του τιμωρημένου Μπαρτόλο. Από εκεί και πέρα, διατήρησαν την παρουσία τους στην ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR οι Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Σιλά, Μουνιόθ, Εμμανουηλίδης, Αλμύρας και Οκό.

Ο Αστέρας AKTOR είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 14’ με τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος «ρόλαρε» πάνω στο κορμί του Τουμπά, γύρισε και σούταρε, αλλά ο Λαφόν είχε καλή τοποθέτηση σώματος κι έδιωξε με γροθιές.

Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με μία τρομερή ευκαιρία στο 17’, όταν σε γρήγορη αντεπίθεση με τον Σιώπη και πάσα στον Ζαρουρί, ο Μαροκινός έκανε μία χαμηλή σέντρα-σουτ μέσα απ’ την περιοχή, ο Τεττέη παρεμβλήθηκε στην μπάλα με προβολή, όμως ο Χατζηεμμανουήλ έκανε μία τρομερή επέμβαση με τα πόδια κι ακολούθως έδιωξε με γροθιές.

Οι «πράσινοι» άρχισαν να ελέγχουν λίγο καλύτερα το παιχνίδι μετά το 25’ και στο 29’ έπειτα από μακρινή πάσα του Τουμπά προς τον Τεττέη, ο φορ του Παναθηναϊκού μπήκε στην περιοχή κι ανατράπηκε απ’ τον Λάσκαρη, με τον Παπαπέτρου να υποδεικνύει την παράβαση. Ο Ζαρουρί ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και δεν αστόχησε κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 34’ ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός είχε άλλη μία καλή στιγμή μέσα στο παιχνίδι με ένα πλασέ που κόντραρε στον Σιλά, ενώ στο 37’ ο Λαφόν απέκρουσε την «σκαστή» κεφαλιά του Οκό από τη μικρή περιοχή.

Στο 45’ από σέντρα του Κώτσιρα στο πίσω δοκάρι, ο Κυριακόπουλος πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα η οποία χτύπησε στο χέρι του Δεληγιαννίδη. Μετά από υπόδειξη του VAR Κουμπαράκη, ο Παπαπέτρου πήγε σε on field review κι έπειτα από σχετικό έλεγχο έδειξε το δεύτερο πέναλτι. Αυτή τη φορά ο Ανδρέας Τεττέη ανέλαβε την εκτέλεση κι ευστόχησε στο 45’+4’, κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, σημειώνοντας στο 55’ άλλο ένα γκολ με τον Τεττέη (με διπλή προσπάθεια έπειτα από πρώτη κεφαλιά στο δοκάρι) το οποίο εντέλει δεν μέτρησε διότι ο 24χρονος φορ ήταν οριακά οφσάιντ.

Στο 65’ το φάουλ του Έντερ Γκονζάλεθ πέρασε λίγο άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Λαφόν, ενώ στο 72’ το σουτ του Κυριακόπουλου από καλή θέση πέρασε πολύ άουτ.

Ο Αστέρας AKTOR μείωσε στο 82’ με ένα απίστευτο αυτογκόλ του Ίνγκι Ίνγκασον. Σε ένα φαινομενικά εύκολο γέμισμα του Έντερ Γκονζάλεθ, ο Λαφόν έκανε κίνηση για να μπλοκάρει την μπάλα, η οποία χτύπησε στην πλάτη του Ισλανδού στόπερ που δεν... έβλεπε και κατέληξε στο βάθος της εστίας του «τριφυλλιού» για το 1-2 του Αστέρα AKTOR.

Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2

Τα γκολ: 82’ αυτ. Ίνγκασον - 31’ πέν. Ζαρουρί, 45’+4’ πέν. Τεττέη

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 6’ Αλάγκμπε - 24’ Αντίνο

Αποβολές: -

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Σιλά (83’ Πομόνης), Μουνιόθ (61’ Έντερ Γκονζάλεθ), Εμμανουηλίδης, Κετού, Αλμύρας (83’ Γραμμένος), Οκό (61’ Μακέντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον (84’ Τσέριν), Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας (65’ Παντελίδης), Σιώπης (84’ Τζούριτσιτς), Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο (71’ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (71’ Πάντοβιτς).

Πηγή: Athletiko.gr