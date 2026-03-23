Stoiximan Super League: Που θα τερματίσουν οι ομάδες σύμφωνα με το Football Meets Data
Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, η Stoiximan Super League οδηγείται στα μίνι πρωταθλήματα. Δείτε τις πιθανές θέσεις των ομάδων.
Το συγκλονιστικότερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών της Stoiximan Super League, ολοκλήρωσε την κανονική του περίοδο και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην «μάχη των playoffs και playouts.
Εκπλήξεις είχαμε και την τελευταία αγωνιστική, εκεί που ο Βόλος «σόκαρε» τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ Novibet πήρε βαθμό από τον Ολυμπιακό και ο ΟΦΗ πήρε σημαντικό τρίποντο μέσα στο Χαριλάου.
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία της κανονικής περιόδου
Τώρα, οδηγούμαστε στα playoffs 1-4, όπου θα συμμετέχουν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο θα παλέψουν στα playoffs 5-8 οι Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος και Άρης, ενώ στα playouts θα είναι οι Ατρόμητος, Κηφισιά, Παναιτωλικός, ΑΕΛ Novibet, Πανσερραϊκός και Αστέρας AKTOR.
Οι πιθανές θέσεις των ομάδων
Σύμφωνα με το Football Meets Data παρουσιάζονται οι πιθανότερες θέσεις που μπορούν να τερματίσουν οι ομάδες:
- ΑΕΚ: 1η με 46.8%
- Ολυμπιακός: 2ος με 39,2%
- ΠΑΟΚ: 3ος με 56,4%
- Παναθηναϊκός; 4ος με 95,2%
- Λεβαδειακός: 5ος με 78,1%
- Άρης: 6ος με 35%
- ΟΦΗ: 7ος με 34,2%
- Βόλος: 8ος με 47,6%
- Ατρόμητος: 9ος με 64,5%
- Παναιτωλικός: 10ος με 33,6%
- Κηφισιά: 11η με 32,6%
- ΑΕΛ Νovibet: 12η με 42,4%
- Αστέρας AKTOR: 13ος με 42,8%
- Πανσερραϊκός: 14ος με 58,1%