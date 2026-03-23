Παναθηναϊκός: Ζαλίζουν τα νούμερα των απόντων - Το 72% του ρόστερ αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού

Διαφορετικό «φίνις» στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League οραματίζονταν ο Παναθηναϊκός και ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει και των playoffs. Ο Ισπανός συνεχίζει να βρίσκει διαρκώς εμπόδια μπροστά του, με τα ζητήματα τραυματισμών να συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους «πράσινους» από την αρχή της σεζόν.

Μετά το άδοξο φινάλε της σεζόν για τους Γιώργο Κάτρη και Μούσα Σισοκό, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως και ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα αγωνιστεί ξανά για την σεζόν 2025/26, μιας και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει την ζημιά που υπέστη στον τένοντα, σε προπόνηση με την εθνική Νιγηρίας στο Κόπα Άφρικα.

Από την έναρξη της σεζόν ως τώρα, το «τριφύλλι» κλήθηκε να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απώλειες κομβικών παικτών σε καίρια σημεία της σεζόν. Πόσοι ήταν εν τέλει οι παίκτες που τραυματίστηκαν από το ενεργό ρόστερ της ομάδας;

Το αδιανόητο ποσοστό των «απόντων»

Από τον Γενάρη και έπειτα, το ρόστερ του Παναθηναϊκού απαρτίζεται από 33 ποδοσφαιριστές. Στο «ενεργό» ροτέισον της ομάδας, ο Μπενίτεθ υπολογίζει τους 30, μιας και οι Μπόκος, Βιλένα και Κυριόπουλος (επίσης εκτός λόγω τραυματισμού) δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλογές του. Από αυτούς, μόλις 11 ποδοσφαιριστές δεν έχουν εμφανίσει πρόβλημα τραυματισμού ως τώρα στη σεζόν!

Αν μάλιστα αφαιρέσουμε τους Σφιντέρσκι (έχει χάσει μόλις ένα ματς) και Τσάβες (0 συμμετοχές), καταλήγουμε σε 9 ποδοσφαιριστές που δεν αντιμετώπισαν ζητήματα τραυματισμών. Κότσαρης, Χάβι Ερνάντεθ, Κοντούρης, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Τεττέη και Πάντοβιτς είναι οι μοναδικοί άθικτοι ως τώρα.

Με λίγα λόγια, το 72% του ενεργού ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει απουσιάσει από παιχνίδια της ομάδας λόγω τραυματισμού!

Σχεδόν όλοι απουσίασαν για 10+ ημέρες

«Απλώνοντας» ακόμα παραπάνω τα στοιχεία οι 19 αθλητές των «πράσινων» που εμφάνισαν οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν τους επέτρεψε να αγωνιστούν, έχασαν περισσότερες από 10 ημέρες προπονήσεων και αγώνων με την ομάδα. Μοναδική εξαίρεση ο Άνταμ Τσέριν, ο οποίος έχασε 2 παιχνίδια σε διάστημα 7 ημερών απουσίας.

Παίκτες-κλειδιά για το πλάνο του Μπενίτεθ έχασαν παιχνίδια σε κομβικά σημεία της σεζόν (Τσιριβέγια, Πάλμερ Μπράουν, Πελίστρι), άλλοι δεν κατάφεραν να αγωνιστούν σχεδόν καθόλου (Ντέσερς, μόλις 294 αγωνιστικά λεπτά) ενώ η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορούσε τραυματισμούς παικτών που στην καριέρα τους ως τώρα δεν είχαν εμφανίσει ποτέ ανάλογα προβλήματα.

Αναλυτικά η λίστα με τους τραυματισμούς του Παναθηναϊκού

Αλμπάν Λαφόν - 13 ημέρες, 3 ματς

Αχμέντ Τουμπά - 10 ημέρες, 3 ματς

Τιν Γέντβαϊ - 15 ημέρες, 3 ματς (απουσίαζε από το ματς με τον Αστέρα λόγω ενοχλήσεων)

Σβέριρ Ίνγκασον - 10 ημέρες, 3 ματς

Έρικ Πάλμερ Μπράουν - 46 ημέρες, 8 ματς (αμφίβολος για το υπόλοιπο της σεζόν)

Γιώργος Κάτρης - χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Γιώργος Κυριακόπουλος - 58 ημέρες, 10 ματς

Ντάβιντε Καλάμπρια - 32 ημέρες, 5 ματς

Γιάννης Κώτσιρας - 66 ημέρες, 15 ματς

Πέδρο Τσιριβέγια - 44 ημέρες, 12 ματς

Μανώλης Σιώπης - 15 ημέρες, 4 ματς

Άνταμ Τσέριν - 7 ημέρες, 2 ματς

Ρενάτο Σάντσες - 95 ημέρες, 16 ματς

Μούσα Σισοκό - χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Τάσος Μπακασέτας - 11 ημέρες, 3 ματς

Φίλιπ Τζούρισιτς - 51 ημέρες, 12 ματς

Φακούντο Πελίστρι - 142 ημέρες, 34 ματς

Γιώργος Κυριόπουλος - εκτός από την αρχή της σεζόν

Σίριλ Ντέσερς - 148 ημέρες (ως τώρα), 36+6 ματς

*Οι ημέρες και οι αγώνες των απουσιών βρέθηκαν μέσω Transfermarkt