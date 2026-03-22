Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας - Στην κορυφή η ΑΕΚ

«Ξετύλιξε» τα δώρα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού η ΑΕΚ στην 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έμεινε μόνη πρώτη! Η Ένωση επικράτησε εύκολα της Κηφισιάς (3-0), την ώρα που ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Βόλο (2-1) και ο Ολυμπιακός «κόλλησε» στο μηδέν (0-0) απέναντι στην ΑΕΛ, κάτι που τοποθετεί την ομάδα του Νίκολιτς στην κορυφή της βαθμολογίας πριν την εκκίνηση των playoffs!

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός «βύθισε» τον Αστέρα AKTOR (2-1), ο Λεβαδειακός επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου που έμεινε εκτός playoffs 5-8, ο ΟΦΗ «άλωσε» το Βικελίδης με 2-0 αφήνοντας στην 8η θέση τον Άρη, ενώ Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός ολοκλήρωσαν δίχως σκορ (0-0) το παιχνίδι τους στο Αγρίνιο.

Στις 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση που θα ορίσει το πρόγραμμα των playoffs και των playouts, με το μίνι πρωτάθλημα να ξεκινά το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου.

Το καλεντάρι των playoffs περιλαμβάνει έξι αγωνιστικές:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου (εμβόλιμη)

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι διακοπές

Παράλληλα, υπάρχουν και τρεις διακοπές που επηρεάζουν τη ροή του πρωταθλήματος. Η πρώτη έρχεται λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3). Η δεύτερη αφορά το Πάσχα, καθώς δεν θα υπάρξει δράση στις 12 Απριλίου, ενώ η τρίτη διακοπή προκύπτει μετά τη 2η αγωνιστική των playoffs, λόγω του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στις 25 Απριλίου.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση της regular season.

Τα αποτελέσματα

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός 1-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ 0-0

Η βαθμολογία