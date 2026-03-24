Πρόγραμμα ΠΑΟΚ στα Play Offs: Το σημείο-κλειδι, οι παγίδες και η στρατηγική για το νταμπλ

Η κλήρωση των Play Offs της Super League ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) και ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρόγραμμα των αγώνων για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο προπονητής της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πανέτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση και άπαντες στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο ανυπομονούν, έχοντας τα μάτια τους στραμμένα στον τίτλο.

Η επέτειος 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας, αλλά και η ξεχωριστή σημειολογία της φετινής σεζόν μετά την τραγωδία στη Ρουμανία, αλλά και τη δολοφονία στην Καλαμαριά έχουν καλλιεργήσει ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων. Όμως, ο Ρουμάνος τεχνικός έχει αποδείξει στο παρελθόν πως γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο για να διαχειριστεί μία σειρά αγώνων, στους οποίους θα κριθούν οι κόποι μίας ολόκληρης χρονιάς.

Ο πρώτους απ' τους έξι τελικούς και ο Παναθηναϊκός που του ταιριάζει

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το ταξίδι του προς τον τίτλο, ως 3ος της ειδικής βαθμολογίας, τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και ένα βαθμό μακριά από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Κάνει «πρεμιέρα» στην έδρα του, αντιμετωπίζοντας τον επικίνδυνο Παναθηναϊκό του «αναμορφωτή» Μπενίτεθ.

Η ένθερμη χειραψία του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Ράφα Μπενίτεθ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στη Λεωφόρο. Eurokinissi

Ο «δικέφαλος του βορρά» αντιμετώπισε φέτος τον Παναθηναϊκό συνολικά 4 φορές, πανηγυρίζοντας τη νίκη σε 3 από αυτές. Στην Τούμπα διατήρησε το απόλυτο, καταγράφοντας 2/2 νίκες, ενώ στην Αθήνα γνώρισε την ήττα (2-1) στις 09/11 του 2025 στο πρώτο ντέρμπι του Μπενίτεθ στην Ελλάδα. Ήταν ένα παιχνίδι που διεξήχθη μόλις 3 ημέρες μετά την υπερπροσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ εναντίον της Γιουνγκ Μπόιζ.

Από τότε έχουν περάσει έξι μήνες και το μόνο σίγουρο είναι πως ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί ανανεωμένος και «διψασμένος» για να δώσει απαντήσεις και να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για διεκδίκηση του τίτλου. Όλα θα κριθούν στα Play Offs και ο Μπενίτεθ γνωρίζει πως η διαφορά των 8 πόντων από την κορυφή δεν απαγορεύει τα... όνειρα.

Οι προοπτικές για άμεση επαφή με την κορυφή

Το αγωνιστικό διήμερο 4-5 Μαρτίου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού μία νίκη κόντρα στους «πράσινους» από την Αθήνα μπορεί να αποβεί καθοριστική για την πορεία προς τον τίτλο. Όσο ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ θα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην κατάμεστη «Allwyn Arena».

Η προοπτική μίας ενδεχόμενης ισοπαλίας στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ανοίγει την... όρεξη στους φιλάθλους των «ασπρόμαυρων», αφού αν το παιχνίδι εκεί λήξει ισόπαλο και ο Δικέφαλος κερδίσει τον Παναθηναϊκό, η διαφορά των 3 βαθμών από την κορυφή θα μειωθεί στον πόντο.

Η διακοπή για το Πάσχα και η «εξόρμηση» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η δεύτερη αγωνιστική των Play Offs (18-19/04) περιλαμβάνει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, όπως και οι αντίπαλοι του, θα έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το μεγάλο αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, αφού ανάμεσα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και το ντέρμπι δικεφάλων στην Αθήνα, μεσολαβεί η διακοπή της Super League για το Πάσχα.

Στιγμιότυπο από τον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον της ΑΕΚ στην «Allwyn Arena». Eurokinissi

Ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ δε κατορθώσει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο αγώνας με την ΑΕΚ είναι ικανός να του δώσει το «έναυσμα» για τη μεγάλη ανατροπή. Οι Θεσσαλονικείς, άλλωστε απέδειξαν το 2024 πως είναι ικανοί να επιστρέψουν από την... κόλαση για να πάρουν το πρωτάθλημα.

Μοιρασμένα τα ντέρμπι με την ΑΕΚ - Με «Χ» παραμένει ζωντανός

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε φέτος την ΑΕΚ δύο φορές. Στο πρώτο παιχνίδι, απέδρασε από τη Νέα Φιλαδέλφεια με τη νίκη (2-0), χωρίς να κινδυνεύσει. Στο δεύτερο ματς της Τούμπας, όμως λίγο έλειψε να χάσει το ματς. Μπορεί να έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί με το πέναλτι του Γιακουμάκη, όμως η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ και βρέθηκε κοντά σε μία σπουδαία επικράτηση.

Προσπάθεια του Γιόβιτς στον αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Eurokinissi

Άμεσος ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην κούρσα τίτλου είναι η ομάδα του Νίκολιτς και ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τη σημασία της εξόρμησης στην «Allwyn Arena». Αν οι Θεσσαλονίκεις επιστρέψουν στη συμπρωτεύουσα τουλάχιστον με το βαθμό της ισοπαλίας, όλα παραμένουν ανοιχτά. Αν όμως, ηττηθούν ίσως είναι πολύ αργά για επανάληψη του θαύματος.

Η γιορτή στο Πανθεσσαλικό, που μπορεί να γίνει εφιάλτης

Ανάμεσα από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και τη «μάχη» της Τούμπας με τον Ολυμπιακό μεσολαβεί για τον ΠΑΟΚ ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει το βράδυ της 25ης Απριλίου τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Άπαντες προσμένουν μία γιορτή του ποδοσφαίρου. Το Πανθεσσαλικό θα ντυθεί στα «ασπρόμαυρα» και το κλίμα ανάμεσα στους φιλάθλους θεωρείται φιλικό. Όμως, αν το παιχνίδι στραβώσει για τον ΠΑΟΚ, η γιορτή στο Βόλο θα μετατραπεί σε εφιάλτη.

Στιγμιότυπο από τον αγώνα της Super League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Eurokinissi

Αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το τρόπαιο, τότε θα μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του στο πρωτάθλημα, διώχνοντας λίγο από το άγχος για τον τίτλο. Θα έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον ένα τρόπαιο στην επέτειο των 100 ετών από την ίδρυσή του. Όμως, αν χάσει, η ζημία αναμένεται μεγαλύτερη. Τόσο για τον οργανισμό και τους παίκτες, όσο και για τους φιλάθλους της ομάδας που προσμένουν από το σύνολο του Λουτσέσκου το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η επιστροφή στην Τούμπα και ο Μάιος που θα κρίνει τη «στέψη»

Μετά τον τελικό στο Βόλο, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η τρίτη αγωνιστική (2-3/05) των Play Offs της Super League σηματοδοτεί την έναρξη ένος μήνα, στον οποίο κάθε γκολ μπορεί να κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη συνδυάζεται παραδοσιακά με πάθος, ένταση, γεμάτο γήπεδο και έναν ΠΑΟΚ, που εμφανίζεται «ψυχωμένος» για τη νίκη. Στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στους «ερυθρόλευκους» τον Οκτώβριο, ο Δικέφαλος του βορρά επικράτησε των Πειραιωτών με 2-1, ανατρέποντας το εις βάρος του σκορ με πέναλτι του Ζίβκοβιτς.

Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό. Eurokinissi

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν φέτος άλλες δύο φορές στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο ΠΑΟΚ τον Μάρτιο έφυγε από το Φάληρο με το βαθμό της ισοπαλίας (0-0), ενώ τον Ιανουάριο απέκλεισε (2-0) τον Ολυμπιακό από το Κύπελλο, με δύο γκολ στα πρώτα 15 λεπτά του προημιτελικού.

Ο Ανέστης Μύθου απέναντι στον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Eurokinissi

Ο δεύτερος γύρος - Τρία ματς σε μία εβδομάδα με φόντο το τρόπαιο

Μία εβδομάδα μετά (08-9/05) τη «μάχη» στην Τούμπα, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά στην έδρα των Πειραιωτών. Ελάχιστες ημέρες αργότερα (12-13/05) ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο γήπεδό του και περίπου τέσσερις ημέρες μετά (16-17/05) θα ταξιδέψει στη Λεωφόρο για την τελευταία αγωνιστική των Play Offs, ώστε να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Ο δεύτερος γύρος των Play Offs θα ολοκληρωθεί με τρία παιχνίδια σε απόσταση μίας εβδομάδας, καθιστώντας τη διαχείριση του ρόστερ από τον Λουτσέσκου απαραίτητη. Παράλληλα, το ασφυκτικό περιβάλλον που καλλιεργείται από την πολύ μικρή απόσταση των ομάδων στη βαθμολογία, μπορεί να δημιουργήσει ένα «εκρητικό» φινάλε στο πρωτάθλημα, το οποίο δεν είναι απίθανο να κριθεί στο photo finish, όπως ακριβώς και το 2024.

Τα φετινά στατιστικά του ΠΑΟΚ απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ μετράει συνολικά φέτος 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα σε 9 παιχνίδια (6 αγώνες πρωταθλήματος και 3 ματς Κυπέλλου) απέναντι στους αντιπάλους του για τον τίτλο. Το ρεκόρ του στα φετινά ντέρμπι του επιτρέπει να αισιοδοξεί, όμως για την επίτευξη του στόχου απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση, αλλά και... τύχη, καθώς αν ο Δικέφαλος του βορρά δε κάνει το 6/6, θα χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πατήσει στην κορυφή.

Τα αποτελέσματα των φετινών ντέρμπι του ΠΑΟΚ

ΑΕΚ: 1 νίκη και 1 ισοπαλία

Ολυμπιακός: 2 νίκες και 1 ισοπαλία

Παναθηναϊκός: 3 νίκες και 1 ισοπαλία

Η «συνταγή της επιτυχίας» του 2024 και το deja vu στο Βόλο

Έξι αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, ο Δικέφαλος του βορρά απέχει 3 βαθμούς από την κορυφή. Η έναρξη των Play Offs σηματοδοτεί για την ομάδα του Λουτσέσκου την κλιμάκωση της φετινής προσπάθειας για το πρωτάθλημα. Η ήττα (2-1) της Κυριακής (22/03) από τον ΝΠΣ Βόλο διαφοροποίησε τα δεδομένα στη βαθμολογία, αφού ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ξεκινήσει το μίνι πρωτάθλημα ισοβαθμώντας με την ΑΕΚ του Νίκολιτς.

Το «πισωγύρισμα» στη Θεσσαλία, είναι λογικό να επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Όμως οι ίδιοι, έχουν αποδείξει στο παρελθόν πως έχουν την εμπειρία και τα ψυχικά αποθέματα να διαχειριστούν ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ακόμα και αν αυτό έρχεται τόσο απροσδόκητα, με γκολ στις καθυστερήσεις από έναν κατώτερο ποιοτικά αντίπαλο.

Η αντίδραση των παικτών του ΠΑΟΚ μετά το γκολ του ΝΠΣ Βόλου στο 90+4. Eurokinissi

Οι περισσότεροι παίκτες του ρόστερ, άλλωστε βρίσκονταν στην ομάδα όταν το 2024, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος των Play Offs, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος (1-1) με τη Λαμία. Τότε, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε 4 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, υποχωρώντας στην τρίτη θέση.

Η απογοήτευση του Ντεσπόντοφ μετά την ισοπαλία κόντρα στη Λαμία το 2024. Eurokinissi

Παρά τους τίτλους των Μέσων, που μετά την ισοπαλία στη Λαμία μιλούσαν για «καταστροφή» και για «παράδοση πνεύματος», γύρω από την ομάδα δημιουργήθηκε ένα κλίμα συσπείρωσης. Η σοκαριστική απώλεια βαθμών προκάλεσε την ανασύνταξη των ποδοσφαιριστών του Λουτσέσκου, ο οποίος διαχειρίστηκε άψογα την ψυχολογία του ρόστερ.

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, κανείς δε πίστευε τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Με ένα εντυπωσιακό «ντεμαράζ» στη λήξη του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ κέρδισε διαδοχικά ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, πριν εξασφαλίσει το τρόπαιο επικρατώντας (2-1) του συμπολίτη Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε ένα φινάλε που έσπασε καρδιές.

Ο «βετεράνος» των Play Offs, Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, έχει εμφυσήσει στους παίκτες του το πνεύμα του πρωταθλητισμού, αλλά και μία διακριτή αγωνιστική ταυτότητα. Άπαντες γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο.

Το κρίσιμο ερώτημα για την αγωνιστική παρουσία των «ασπρόμαυρων» στο τελευταίο σκέλος του πρωταθλήματος, είναι η φρεσκάδα που θα δείξουν στο φινάλε μίας εκ των πραγμάτων πολύ απαιτητικής σεζόν, που ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου, όταν ο Δικέφαλος τέθηκε αντιμέτωπος με τη Βόλφσμπεργκερ.

Οι ενδεχόμενοι τραυματισμοί που θα προκύψουν θα παίξουν το ρόλο τους και αναμένεται να επηρεάσουν όλες τις ομάδες, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Ο Ρουμάνος τεχνικός, πάντως έχει δείξει πως παρά το γεγονός πως έχει στηριχτεί στην ποιότητα του Κωνσταντέλια, ή στην επιθετική συνεισφορά του Ζίβκοβιτς, έχει τον τρόπο να βγάλει «άσους από το μανίκι», φέρνοντας στο προσκήνιο ποδοσφαιριστές, που μέχρι πρότινος το κοινό δε γνώριζε.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου. InTime Sports

Το σημείο-κλειδί για το «μεγάλο κόλπο»

Ανεξάρτητα, βέβαια από τη σωματική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου, κρίσιμο ρόλο αναμένεται να επιτελέσει και η διαχείριση των συναισθημάτων. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πως έχει τα εφόδια να ξεπεράσει την ατυχία των τραυματισμών, παίζοντας ποδόσφαιρο υψηλής ποιότητας και έντασης.

Το μόνο που απομένει, λοιπόν για τον Λουτσέσκου, είναι να υψώσει μία «ασπίδα προστασίας» πάνω από το σύνολο, το οποίο έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να κερδίσει τους αντιπάλους του στο γήπεδο.

Σε μία κούρσα τίτλου με τρεις διεκδικητές και μηδενικά περιθώρια για απώλειες, οι Θεσσαλονικείς θα κληθούν να ακροβατήσουν σε ένα τεντωμένο σχοινί. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, αφήνοντας πίσω το άγχος και τη νευρικότητα. Και αυτό ίσως αποδειχθεί το μεγαλύτερο στοίχημα, αλλά και το «σημείο-κλειδί» που μπορεί να φέρει στον Λουτσέσκου και τους παίκτες του το τρόπαιο.