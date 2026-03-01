ΠΑΟΚ: Αποκαλύφθηκε η επετειακή φανέλα των 100 χρόνων με ένα βίντεο που ξυπνά αναμνήσεις (video)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε την επετειακή φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Οι Θεσσαλονικείς που κλείνουν 100 χρόνια ύπαρξης δεν θα μπορούσαν να παρουσιάσουν με καλύτερο τρόπο την επετειακή φανέλα της ομάδας, με το παρελθόν, το παρών και το μέλλον του συλλόγου να ενώνεται και να βγάζει ένα τρομερό αποτέλεσμα.

«Η φανέλα του αιώνα» όπως την αναφέρει η ομάδα στην επίσημη ανακοίνωση της εμπνέεται από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 1970 και κατασκευάζεται με ύφασμα που παραπέμπει στην υφή εκείνης της εποχής. Το μακρύ μανίκι αλλά και το μερικώς αλλαγμένο, υφαντό σήμα που βρίσκεται στην μέση της εμφάνισης την κάνουν να δημιουργεί συναισθήματα τιμής, αναμνήσεων αλλά και προσμονής για το μέλλον του συλλόγου.

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης