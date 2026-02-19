Συγκλονιστικές στιγμές: Τσέφεριν και Γκαγκάτσης τίμησαν τα επτά αετόπουλα πριν το ΠΑΟΚ - Θέλτα

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα στην Στάδιο Τούμπας το απόγευμα της Πέμπτης (19/2), πριν από τη σέντρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League.Το «παρών» στο γήπεδο έδωσαν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο γενικός γραμματέας Θεόδωρος Θεοδωρίδης και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι τρεις άνδρες προχώρησαν σε μια συμβολική και συγκινητική κίνηση, αποτίοντας φόρο τιμής στα επτά «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στις 27 Ιανουαρίου στην Τιμισοάρα. Άφησαν λουλούδια στο μνημείο που βρίσκεται μπροστά από τη Θύρα 1, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων του Δικεφάλου.

Η παρουσία του ισχυρού άνδρα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στο παιχνίδι είχε και αυτόν τον ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θέλησε να τιμήσει προσωπικά τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η Θέλτα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του συλλόγου, ζητώντας μάλιστα οι ποδοσφαιριστές της να αφήσουν λουλούδια στη Θύρα 4 πριν από τη σέντρα.