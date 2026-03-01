Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ - Αστέρας ΑΚΤΟR: Live η κομβική αναμέτρηση των δύο ομάδων στην Τούμπα

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα στην Τούμπα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε το Europa League μετά την ήττα από τη θέλτα και στρέφει πλέον την προσοχή του στο ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Αστέρα ΑΚΤΟR (1/3, 19:00) στην Τούμπα για την 23η αγωνσιτική της Stoiximan Super League.

Oι Θεσσαλονικείς προέρχονται από τρία ανεπιτυχή αποτελέσμα κόντα σε Άρη (0-0), ΑΕΚ (0-0) και ΑΕΛ Novibet (1-1) και θέλουν διακαώς να επιστρέψουν στις νίκες προκειμένου να μείνουν ζωντανοί στη μάχη του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αγωνιστεί για άλλη μια φορά με αρκετές απουσίες, καθώς εκτός παραμένουν οι τραυματίες Παβλένκα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Τάισον αλλά και ο τιμωριμένος Κετζιόρα

Από την άλλη, οι Αρκάδες βρίσκονται σε αρκετά δύσκολη θέση και στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς, στο +3 από τον ουραγό Πανσερραϊκό και καίγονται για βαθμούς, ωστέ να μπορέσουν να μείνουν στην πρώτη κατηγορία, καθώς δεν έχουν αλλα περιθώρια μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Παναιτωλικό (3-1) και Ατρόμητο (1-2).

Δείτε την εξέλιξη του ματς στο Athletiko

