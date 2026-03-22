Βόλος - ΠΑΟΚ 2-1: Ο Ουρτάδο «ξέρανε» στις καθυστερήσεις τον Δικέφαλο του Βορρά

Απίστευτη ανατροπή για τον Βόλο και... ρελάνς για τις θέσεις 5-8 απέναντι στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου! Οι Θεσσαλοί με ολική ανατροπή (2-1) έριξαν από την κορυφή τους «ασπρόμαυρους» και εξασφάλισαν εισιτήριο στα playoffs των θέσεων 5-8, στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στη Stoiximan Super League.

Ο Ουρτάδο ήταν ο ήρωας των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις (90+5'), που είχαν ισοφαρίσει στο 64' με τον Μαρτίνεθ. Δεν ήταν αρκετό για τον Δικέφαλο το όμορφο γκολ του Γερεμέγεφ (13') στο πρώτο μέρος, που ξεκινά τα playoffs στο -3 από την ΑΕΚ και την 1η θέση.

Το ματς

Πριν την συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί. Ο Τάισον έπαιξε κάθετα για τον Γερεμέγεφ, αυτός «άδειασε» τον αντίπαλο του με μια εκπληκτική αλλαγή κατεύθυνσης και πλάσαρε ιδανικά τον Σιαμπάνη για το 0-1 των «ασπρόμαυρων».

Ο Βόλος απάντησε στο 28' με μια δική του μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Ουρτάδο έκλεψε την μπάλα από τον Κεντζιόρα και τον Λόβρεν με τον Τσιφτσή να μην επιτρέπουν στον επιθετικό των γηπεδούχων να βρει καλή εκτέλεση. Από ένα ακόμα λάθος, αυτή τη φορά του Λόβρεν, ο Ουρτάδο βγήκε σε θέση τετ-α-τετ και πλάσαρε άσχημα, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ακολουθώντας την «μορφή» του πρώτου. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την υπεροχή, παρόλα αυτά ο Βόλος στο 64' ήταν αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Αμπάντα έκανε από τα αριστερά το παράλληλο γύρισμα και ο Μαρτίνεζ προ κενής εστίας ισοφάρισε σε 1-1.

Στις καθυστερήσεις του αγώναο Βόλος έκανε ολική ανατροπή, με τον Ουρτάδο στο τετ-α-τετ να αποφεύγει τον Τσιφτσή, σκοράροντας το 2-1 των γηπεδούχων και αφήνοντας στο -3 από την κορυφή την ομάδα του Λουτσέσκου.

Βόλος: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Μύγας (16' λ.τρ. Τασιούρας), Αμπάντα (90' Τριανταφύλλου), Μαρτίνες (85' Κύρκος), Γρόσδης, Λάμπρου, Γκονζάλες, Ουρτάδο

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ (58' Μπάμπα), Ζαφείρης, Οζντόεφ (76' Καμαρά), Χατσίδης (58' Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ