ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0: «Καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο η Ένωση και έμεινε μόνη στην κορυφή

Ιδανικότερο φινάλε στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος δεν θα μπορούσε να φανταστεί η ΑΕΚ! Η Ένωση επιβλήθηκε άνετα με 3-0 της Κηφισιάς, ολοκληρώνοντας την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League μόνη στην κορυφή! ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «πέταξαν» βαθμούς και η ομάδα του Νίκολιτς θα αρχίσει τα playoffs με προβάδισμα έναντι των συνδιεκδικητών της.

Γιόβιτς (5') και Βάργκα (26') οι σκόρερ της ΑΕΚ, με το 2-0 να έρχεται από το αυτογκόλ του Πετκόφ μετά την τελική προσπάθεια του Κοϊτά. Στο +2 από Ολυμπιακό και +3 από ΠΑΟΚ οι «κιτρινόμαυροι», εν αναμονή του προγράμματος των playoffs του πρωταθλήματος.

Το ματς

Με τη συμπλήρωση 4 λεπτών αγώνα ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι για την ΑΕΚ, έπειτα από ανατροπή του Λαρουσί. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και από το 6' έδωσε στην Ένωση προβάδισμα. Από το εύκολο λάθος του Ραμίρεζ ο Κοϊτά είδε την ανυπεράσπιστη εστία της Κηφισιάς και προσπάθησε να σκοράρει από απόσταση. Ο Πέτκοφ έβαλε τη κόντρα και «βοήθησε» τους γηπεδούχους να πετύχουν το 2-0 από το 16'.

Η ΑΕΚ απλοποίησε τα πράγματα από πολύ νωρίς και στο 26' έφτασε σε τρίτο τέρμα. Ο Πήλιος έκανε το παράλληλο γύρισμα για τον Βάργκα που με άμεση εκτέλεση πρόσθεσε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.

Οι παίκτες του Νίκολιτς από νωρίς άρχισαν να διαχειρίζονται το προβάδισμα τους, απειλώντας στο 72' με το εξαιρετικό πλασέ του Ζίνι και την δύσκολη επέμβαση του Ραμίρεζ σε κόρνερ.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Περέιρα (78' Γκρούγιτς), Πινέδα (85' Σαχαμπό), Μάνταλος, Κοϊτά (62' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (46' Ζίνι), Γιόβιτς (62' Ελίασον).

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί (27' Χουχούμης), Αμανί (82' Βιγιαφάνιες), Ρουκουνάκης, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο (58' Μπένι), Αντόνισε (27' Νούνελι), Χριστόπουλος (58' Θεοδωρίδης).