Stoiximan Super League playoffs: Τι σημαίνει η πρωτιά στην κανονική διάρκεια

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League τελείωσε την Κυριακή (22/3). Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς, ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία 0-0 με την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε 2-1 από τον Βόλο και μάλιστα με ανατροπή. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η ΑΕΚ έμεινε μόνη πρώτη αφήνοντας δύο και τρεις βαθμούς πίσω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Η Ένωση είναι πλέον το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, σύμφωνα με τα μοντέλα προβλέψεων, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν και τον «Δικέφαλο του Βορρά», να είναι στην τρίτη θέση, με αρκετά μειωμένες πιθανότητες.

Βέβαια, με τόσο μικρές διάφορες κάνεις δεν μπορεί να έχει τον τίτλο εξασφαλισμένο, όμως με βάση την παράδοση ισχύει το αντίθετο.

Από τη σεζόν 2019/20 που ξεκίνησαν τα playoffs 1-4, ο πρωτοπόρος της κανονικής διάρκειας, έχει πανηγυρίσει τον τίτλο στο φινάλε της σεζόν σε πέντε από τις έξι περιπτώσεις. Η μόνη εξαίρεση είχε γίνει την σεζόν 2022-2023, Όταν η ΑΕΚ του Αλμέιδα ναι μεν πήρε το νταμπλ, αλλά στην κανονική διάρκεια είχε τερματίσει 2η στο μείον δύο από τον Παναθηναϊκό.

