Οταν δημιουργείς 35 τελικές και πέφτεις πάνω σε έναν πρωτάρη κίπερ που έκανε εμφάνιση... Μπουφόν!

Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο μικρές ή μεγάλες ιστορίες. Για τον Ολυμπιακό η χθεσινή με αντίπαλο την ΑΕΛ στο Φάληρο ήταν πικρή, όσο δεν πάει...Απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναγκάστηκε να αλλάξει τερματοφύλακα στην προθέρμανση και να εμπιστευτεί ένα παιδί που έκανε πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα κι εξελίχθηκε σε... Μπουφόν, είσαι άξιος της μοίρας σου. Ειδικά όταν σε αυτό το παιχνίδι έχεις 90+ λεπτά για να πετύχεις ένα γκολ και να κόψεις πρώτος το νήμα της κανονικής διάρκειας, πριν το μίνι πρωτάθλημα των Play Off.

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 35 τελικές δημιούργησαν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, αλλά μόλις 8 από αυτές κατέληξαν στην εστία των «βυσσινί». Κι όταν αυτό συνέβη ένας 25χρονος κίπερ που ήρθε από το πουθενά, έκανε το παιχνίδι της ζωής του, μια εμφάνιση βγαλμένη από τα πιο τρελά του όνειρα και στέρησε από τους Πειραιώτες δύο βαθμούς-χρυσάφι.

Δεν χωνεύεται με τίποτα...

Μετά το 1-1 με την Κηφισιά, την ήττα από τον Παναθηναϊκό, το 0-0 με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κόψει πρώτος το νήμα και να μπει με... αέρα στη συνέχεια, αλλά όταν η μπάλα δεν μπαίνει μέσα με τίποτα ή δεν έχεις τη στοιχειώδη ψυχραιμία για να τη στείλεις, η απογοήτευση και ο προβληματισμός δεν μπορούν να κρυφτούν με τίποτα...

Ακόμη και οι ειδήμονες του ποδοσφαίρου σηκώνουν τα χέρια ψηλά, με τις διαδοχικές τάσεις αυτοκτονίας που εχουν παρουσιάσει ως τώρα οι περσινοί νταμπλούχοι. Κι όλα αυτά σε ένα παιχνίδι που πάλεψαν, «μάτωσαν» πάνω στο χορτάρι για 98 λεπτά, αλλά η μπάλα δεν τους έκανε ούτε μια φορά το χατίρι...

Απέναντι στο πούλμαν του Σάββα Παντελίδη, οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν μονότερμα, έκλεισαν τον αντίπαλο στο αμυντικό του τρίτο, τον σφυροκόπησαν, αλλά για μία ακόμη φορά τους έλειψε το καθαρό μυαλό και η σωστή επιλογή στην τελική πάσα.

Κι όσες φορές το κατάφεραν, ο Βενετικίδης ήταν εκεί για να πιάσει τ' άπιαστα και να καθορίσει με τις επεμβάσεις του το τελικό αποτέλεσμα που δεν... χωνεύεται με τίποτα από τα εκατομμύρια των φίλων του Ολυμπιακού. Μέχρι και το δοκάρι τους σταμάτησε σε προσπάθεια του κεφάτου Ποντένσε, ο οποίος λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ, αν ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν έκανε την επέμβαση της αγωνιστικής.

Πολύ κουβέντα μπορεί να γίνει για τις αρχικές επιλογές του «Μέντι», την απόφαση να ξεκινήσει με έναν επιθετικό και τους Ελ Καμπί, Ροντινέι, Νασιμέντο στον πάγκο, αλλά κι απ' όσους έπαιξαν δεν υπήρξε κάποιος που δεν προσπάθησε.

Εκτός κλίματος Τσικίνιο και Κοστίνια

Αν εξαιρέσει κάποιος τους Τσικίνιο και Κοστίνια που έμειναν σε ρηχά νερά, όλοι οι άλλοι την προσπάθεια την έκαναν και στο μέγιστο βαθμό, αλλά με λάθος τρόπο... Στον καταρτισμό της ενδεκάδας έπαιξε ασφαλώς ρόλο και το γεγονός ότι οκτώ παίκτες ήταν στο όριο από πλευράς καρτών, αλλά από αυτούς Ορτέγκα και Εσε έμειναν εκτός αποστολής, Ελ Καμπί και Ροντινέι ήρθαν από τον πάγκο, ενώ ο μόνος από τους... επίφοβους που δεν έπαιξε ήταν ο Ντάνι Γκαρθία.

Σιπιόνι και Μουζακίτης ξεκινώντας από τον άξονα, έφταναν με άνεση ως την αντίπαλη περιοχή, αλλά η τελική απόφαση ήταν σχεδόν πάντα λανθασμένη ή επιπόλαιη. Ζέλσον και Ποντένσε, πήραν πολλές πρωτοβουλίες από τις πτέρυγες, αλλά όσες φορές δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για γκολ, η τελική προσπάθεια ήταν είτε άστοχη, είτε στα χέρια του απίθανου πορτιέρο της ΑΕΛ.

Ο Βενετικίδης που λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα έμαθε ότι θα πάρει τη θέση του Μελίσσα, δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ξανά σε επίπεδο Super League 1. Το έκανε για πρώτη φορά στο «Καραϊσκάκη» και αναδείχθηκε σε ήρωα της αγωνιστικής. Με τον Ολυμπιακό να πετάει ξανά ένα ολόκληρο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο έφτιαξε όλες κι όλες δύο σοβαρές τελικές, ενώ στο δεύτερο που το γήπεδο έγειρε η μπάλα δεν έμπαινε μέσα σε τίποτα.

Είναι απορίας άξιο γιατί ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη φορά δεν προτίμησε το σχήμα με τους δύο επιθετικούς, παρότι είχε στον πάγκο πλην του Αγιούμπ και τον Κλέιτον. Προφανώς ήθελε να πιέσει περισσότερο και να οδηγήσει τους αντιπάλους στο λάθος, κάτι που έγινε ουκ ολίγες φορές, αλλά οι παίκτες του δεν βρήκαν γκολ ούτε κατά... λάθος.

Τα Xgoals «έδειχναν» 2-3 γκολ για τον Ολυμπιακό

Ο σπιρτόζος Νασιμέντο έλειψε από τον άξονα, ο Ελ Καμπί από την επίθεση, ο Ροντινέι σίγουρα θα έδινε περισσότερα επιθετικά από τον άφαντο τελευταία Κοστίνια, όπως συνέβη στο τελευταίο ημίωρο, αλλά και πάλι δικαιολογία δεν υπάρχει σε ένα ματς που τα XGoals για τον Ολυμπιακό έφτασαν στο 2,6, αλλά ο φωτεινός πίνακας έγραψε μηδέν ως το φινάλε.

Χωρίς ένταση και ουσία...

Την ίδια ώρα, η ΑΕΛ έκανε όλες κι όλες δύο τελικές σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο εκνευρισμός του Μεντιλίμπαρ και το γεγονός ότι απέφυγε να κάνει δηλώσεις στο flash interview, δείχνει πολλά ενόψει της συνέχειας, σχετικά με τα παράπονα που έχει από τους παίκτες του, κυρίως στο σκέλος της έντασης, όχι μόνο της αφλογιστίας. Το έργο, ωστόσο, το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές φέτος και -αν μη τι άλλο- θα έπρεπε να βρεθούν περισσότεροι τρόποι για να γίνει μια ομάδα με έναν τέτοιο ρόστερ και τέτοια εμπειρία, πιο ουσιαστική απέναντι στην αντίπαλη εστία.

Πάλι καλά δηλαδή που έχασε και ο ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μην μπει τρίτος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, αλλά όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα, το να μπορείς να μπεις πρώτος στα Play Off, έστω και ισόβαθμος με την ΑΕΚ, αλλά με πλεονέκτημα στην ισοπαλία και να μη βρίσκεις ένα γκολ με καμία... Παναγία, δεν τρώγεται, δεν καταπίνεται και δεν... χωνεύεται ούτε με όλες τις σόδες του κόσμου!