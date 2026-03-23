Ο Ιρανός Ταρέμι και ο Ισραηλινός Ναόρ αντάλλαξαν φανέλες και έστειλαν ηχηρό μήνυμα ειρήνης

Ο Μεχντί Ταρέμι και ο Γκόνι Ναόρ μετά το ισόπαλο 0-0 μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΛ Novibet, αντάλλαξαν φανέλες, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα.

Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απολύτως φυσιολογικό, όμως το γεγονός ότι ο ένας κατάγεται από το Ιράν και ο άλλος από το Ισραήλ, οι οποίες βρίσκονται σε σύγκρουση κάνει το γεγονός συμβολικό, περνώντας μήνυμα ειρήνης.

Το δημοσίευμα πάντως αναφέρει πως ίσως ο Ταρέμι δεν ήξερε την εθνικότητα του Ναόρ, κάτι που αφήνει ακόμα ανοιχτό το πως πρέπει να ερμηνευτεί η συγκεκριμένη κίνηση των δυο παιχτών.