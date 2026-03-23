Παναθηναϊκός: Xειρουργείο και τέλος η σεζόν για τον Ντέσερς - Σε τόσα ματς αγωνίστηκε

Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Σίριλ Ντέσερς οδηγείται τελικά στο χειρουργείο έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με τη Εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Νιγηριανός επιθετικός θα υποβληθεί σε επέμβαση για αποκατάσταση τένοντα, απόφαση που ελήφθη από κοινού με το ιατρικό επιτελείο των «πράσινων», ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο υποτροπής.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ, αρχικός στόχος ήταν η επιστροφή του παίκτη στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και η ενίσχυση της ομάδας, ιδιαίτερα μετά την πιθανή επανένταξή του στην ευρωπαϊκή λίστα. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο Europa League, κρίθηκε πως η χειρουργική λύση αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή του.

Οι ατυχίες από την αρχή της σεζόν και ο χρόνος συμμετοχής του

Ο Ντέσερς στάθηκε άτυχος από την πρώτη στιγμή που φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού. Μετά το παιχνίδι με την Γιάνγκ Μπόις και την επιβλητική νίκη των «πράσινων», ο Ντέσερς συγκρούστηκε με τον Ντραγκόφσκι και υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική. Αυτός ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για 63 ημέρες και 16 αγώνες του «τριφυλλιού».

Μετά την επιστροφή του, ο 31χρονος έκανε αισθητή την παρουσία του στο ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο, σκοράροντας και κερδίζοντας το πέναλτι για να νικήσει ο Παναθηναϊκός με 2-1 τους Θεσσαλούς. Η έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έμελλε να σημάνει και το τέλος της σεζόν για τον ίδιο, αφού σε μια προπόνηση με την εθνική Νιγηρίας ο Ντέσερς υπέστη ρήξη τένοντα. Από αυτόν τον τραυματισμό ο επιθετικός του «τριφυλλιού» έχει χάσει ήδη 20 παιχνίδια σε 85 ημέρες, ενώ όπως επιβεβαιώθηκε θα χάσει και τα έξι εναπομείναντα των playoffs μιας και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Κάπως έτσι, ο άτυχος επιθετικός κατάφερε να αγωνιστεί σε μόλις 8 αγώνες με την φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 3 γκολ, 1 ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι σε μόλις 294 αγωνιστικά λεπτά!