Παναθηναϊκός: Το ranking της UEFA και ο ευρωπαϊκός στόχος της επόμενης σεζόν

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκλείστηκε από την Μπέτις και να ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη για φέτος, όμως τα βήματα προόδου που έχει κάνει τα τελευταία χρονιά είναι ο οδηγός του για το που μπορεί να φτάσει τις επόμενες σεζόν.

Η φετινή διαδρομή στην Ευρώπη

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε τη φετινή πορεία του στην Ευρώπη τον Ιούλιο του 2025 όταν αντιμετώπισε την Ρέιντζερς διεκδικώντας την είσοδο στο Champions League. Μπορεί να μην τα κατάφερε όμως η συνέχεια του αποδείχτηκε καλύτερη, καθώς με βάση την δυναμικότητα των ομάδων του Europa League θα είχε περισσότερες πιθανότητες να φτάσει ψηλά σε σχέση με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αυτό τον βοήθησε και οικονομικά και σε θέμα γοήτρου. Ο Παναθηναϊκός έβαλε στα ταμεία του 12,1 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κυρίως μάζεψε πολλούς βαθμούς για το ranking του κλαμπ στην Ευρώπη. Κατάφερε να μπει στην League Phase του Europa League στέλνοντας την Σαχτάρ στο Conference League, ενώ στην συνέχεια κατάφερε να περάσει και στην ενδιάμεση φάση παρόλο που στο πρωτάθλημα έχανε διαρκώς έδαφος στη διεκδίκηση του τίτλου. Στην συνέχεια ήρθε η πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, αλλά και η νίκη με την Μπέτις που κορύφωσαν την συγκομιδή των πόντων του στους 13.250 βαμούς, που είναι ρεκόρ για τον σύλλογο την τελευταία 20ετια.

Όλη αυτή η εξέλιξη του κλαμπ έγινε μέσα σε 3,5 χρόνια (συνυπολογίζοντας και της προηγούμενες δυο σεζόν) και έβγαλε την ομάδα από την αφάνεια των περασμένων χρόνων, δηλαδή από το Νο251 της κατάταξης της UEFA. Το τέλος της φετινής πορείας τον βρήκε 175 θέσεις ψηλότερα, στο Νο76!

Ποιος είναι ο στόχος του από εδώ και πέρα

Με την νέα σεζόν όπου ο Παναθηναϊκός θα «βγάλει από πάνω του» την άκαρπη τετραετία που δεν είχε προσθέσει πολλούς βαθμούς, και κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει άλλες δέκα θέσεις στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Τα μαθηματικά μοντέλα υποδεικνύουν πως οι «πράσινοι» θα βρεθούν στο Νο66 της κατάταξης πριν καν μπούμε στον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή προβλέπεται γιατί και άλλες ομάδες που θα τελειώσει και η δική τους πενταετία θα υποχωρήσουν και αυτές στην βαθμολογία.

Με αυτά τα δεδομένα ο Παναθηναϊκός θα έχει τεράστια ευκαιρία. Αν κάνει μια αξιοπρεπή πορεία όπως η φετινή, θα ακουμπήσει την πρώτη 50αδα του UEFA Club Ranking. Είναι προσιτό αυτό το σενάριο αρκεί η ομάδα του Μπενίτεθ να παρουσιαστεί αντάξια των προσδοκιών αλλά και του μεγέθους αυτών των διοργανώσεων, όπως πράττει τα τελευταία χρόνια.

Να υπενθυμίσουμε ότι, ο Παναθηναϊκός έχει να μπει στα κορυφαία 50 κλαμπ της Ευρώπης εδώ και 24 χρόνια, όταν είχε βρεθεί στην θέση 40 πριν δηλαδή την πτώση και την τιμωρία που είχε δεχτεί το 2018.