Super League: Το πρόγραμμα των play off και των play out - Σέντρα σε «Καραϊσκάκης» και Τούμπα

Η κλήρωση των play off της Super League έβγαλε, όπως αναμενόταν σπουδαία ντέρμπι και μεγάλες αναμετρήσεις για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο τίτλος θα κριθεί ανάμεσα στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα play offs, τερματίζοντας στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της κανονικής διάρκειας.

Το πρόγραμμα των play offs

1η αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

3η αγωνιστική

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Οι ημέρες των αγώνων των play offs

Το πλήρες πρόγραμμα των play offs θα οριστικοποιηθεί στο Δοικητικό Συμβούλιο της Super League την ερχόμενη Δευτέρα (30/03). Ωστόσο, έχουν ήδη γνωστοποιηθεί τα διήμερα, που θα διεξαχθούν τα παιχνίδια κάθε αγωνιστικής.

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Η βαθμολογία των play offs

Η ΑΕΚ μπαίνει στα πλέι οφ της Super League ως πρωτοπόρος, διατηρώντας «μαξιλαράκι» ασφαλείας 2 πόντων από τον δεύτερο Ολυμπιακό, που αναδείχθηκε ισόπαλος (0-0) με την ΑΕΛ Novibet το βράδυ της Κυριακής (22/03).

Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με ένα βαθμό λιγότερο και ο Παναθηναϊκός, που απέχει 8 πόντους από την κορυφή.

ΑΕΚ, 60β Ολυμπιακός, 58β ΠΑΟΚ, 57β Παναθηναϊκός, 49β

Η κλήρωση των play offs 5-8

Η κλήρωση των play offs για τις θέσεις 5 έως 8 και το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο ολοκληρώθηκε, με τον Άρη, τον ΟΦΗ, το Λεβαδειακό και το ΝΠΣ Βόλο να «κοντράρονται» για μία θέση στις διοργανώσεις της UEFA.

1η αγωνιστική: Βόλος - ΟΦΗ και Λεβαδειακός - Άρης

2η αγωνιστική: Άρης - Βόλος και ΟΦΗ - Λεβαδειακός

3η αγωνιστική: Λεβαδειακός - Βόλος και ΟΦΗ - Άρης

4η αγωνιστική: Άρης - ΟΦΗ και Βόλος - Λεβαδειακός

5η αγωνιστική: Βόλος - Άρης και Λεβαδειακός - ΟΦΗ

6η αγωνιστική: Άρης - Λεβαδειακός και ΟΦΗ - Βόλος

Η βαθμολογία των play offs 5-8

Λεβαδειακός, 42β ΟΦΗ, 32β ΝΠΣ Βόλος, 31β Άρης, 30β

Η κλήρωση των play out

Με μεγάλο ενδιαφέρον, τέλος αναμένονται οι αναμετρήσεις που θα κρίνουν την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. ΑΕΛ Novibet, Πανσερραϊκός, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης AKTOR, Παναιτωλικός και Κηφισιά θα παλέψουν σε μία «μάχη» δίχως τέλος για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Το πρόγραμμα των play out

1η αγωνιστική: Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Νovibet, Κηφισιά - Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός - Ατρόμητος

2η αγωνιστική: ΑΕΛ Νovibet - Παναιτωλικός, Ατρόμητος - Κηφισιά, Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR

3η αγωνιστική: Ατρόμητος - ΑΕΛ Νovibet, Κηφισιά - Αστέρας AKTOR, Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική: Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός, ΑΕΛ Νovibet - Κηφισιά, Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

5η αγωνιστική: ΑΕΛ Νovibet - Πανσερραϊκός, Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR, Κηφισιά - Παναιτωλικός

6η αγωνιστική: Αστέρας AKTOR- Ατρόμητος, Παναιτωλικός - Κηφισιά, Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Νovibet

7η αγωνιστική: ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος - Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός - Κηφισιά

8η αγωνιστική: Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός, Κηφισιά - Ατρόμητος, Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική: Αστέρας AKTOR -Κηφισιά, ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

10η αγωνιστική: Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR

Η βαθμολογία των play out