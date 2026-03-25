Stoiximan Super League: Ο Μ.Ο. των εισιτηρίων της κανονικής διάρκειας - Οι επαρχιακές εκπλήξεις

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3), πραγματοποιήθηκαν καιοι κληρώσεις για τα play offs του πρωταθλήματος, των θέσεων 5 έως 8 και τον play out, σηματοδοτώντας το φινάλε της σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες δίνει... παράταση στην αγωνία, με την πρώτη αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος να έχουν προγραμματιστεί για τις 4-5 Απριλίου. Πριν αρχίσει όμως το κομβικότερο σημείο της σεζόν, γνωστά έγιναν τα νούμερα των εισιτηρίων που «έκοψαν» οι ομάδες στη regular season του πρωταθλήματος. Ποιος ήταν πρώτος; Ποιες επαρχιακές ομάδες έκαναν την έκπληξη; Ποια ομάδα απογοήτευσε;

Πρώτος ο Ολυμπιακός, μέσα στην εξάδα ΟΦΗ και ΑΕΛ

Ο Ολυμπιακός ήταν «πρωταθλητής» της σχετικής λίστας, με μ.ο εισιτηρίων κοντά στις 30.000, με την ΑΕΚ να ακολουθεί στη 2η θέση με μ.ο κοντά στα 25.000 εισιτήρια ανά ματς. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ακολουθούν, ενώ στην εξάδα προκαλεί αίσθηση η απουσία του Άρη, ο οποίος βρίσκεται κάτω από ΟΦΗ (5ος) και ΑΕΛ (6η)!

Η Κηφισιά έκλεισε ως ουραγός την κανονική διάρκεια, ενώ συνολικά στη κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League «κόπηκαν» 1.406.823 εισιτήρια, με μέσο όρο 7.993 ανά αγώνα.

Αναλυτικά η λίστα

1. Ολυμπιακός 363.271 (μ.ο. 30.273)

2. ΑΕΚ 306.682 (μ.ο. 25.557)

3. ΠΑΟΚ 217.315 (μ.ο. 18.110)

4. Παναθηναϊκός 109.699 (μ.ο. 9.142)

5. ΟΦΗ 68.413 (μ.ο. 6.219)

6. ΑΕΛ 77.704 (μ.ο. 5.977)

7. Άρης 68.182 (μ.ο. 5.245)

8. Βόλος 47.016 (μ.ο. 3.617)

9. Παναιτωλικός 31.403 (μ.ο. 2.416)

10. Πανσερραϊκός 30.544 (μ.ο. 2.350)

11. Αστέρας Τρίπολης 26.227 (μ.ο. 2.017)

12. Λεβαδειακός 24.769 (μ.ο. 1.905)

13. Ατρόμητος 20.393 (μ.ο. 1.569)

14. Κηφισιά 15.205 (μ.ο. 1.170)