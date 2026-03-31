Ζοάο Πέδρο: «Κάναμε μπάνιο στην Ελλάδα και περνούσαν αρουραίοι από δίπλα μας»

Για την θητεία του στον Απόλλωνα Σμύρνης την σεζόν 2018-2019, μίλησε στην πορτογαλική εφημερίδα «Record» ο Ζοάο Πέδρο, κάνοντας λόγο για τριτοκοσμικές συνθήκες.

«Στην Ελλάδα, δυσκολεύτηκα πολύ να προσαρμοστώ. Υπήρχε τεράστια ασυνέπεια και πολλά από όσα είχαν συμφωνηθεί δεν τηρούνταν. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αποδυτήρια όπου περνούσαν ποντίκια μπροστά μας, με τον φροντιστή να τα πιάνει σαν να ήταν κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν διαμαρτυρόμασταν, η απάντηση ήταν ότι οι μισθοί πληρώνονταν κανονικά, άρα δεν είχαμε λόγο να παραπονιόμαστε. Αυτό, φυσικά, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τέτοιες καταστάσεις».

Μετά το τέλος του συμβολαίου του με τον Απόλλωνα Σμύρνης, επέστρεψε στην πατρίδα του και την ομάδα της Τοντέλα, όπου οι συνθήκες ήταν πολύ καλύτερες για εκείνον.

«Έμεινα μισή σεζόν στην Ελλάδα και μετά γύρισα στην Τοντέλα. Αν και η πόλη και ο σύλλογος είναι μικρότεροι, το περιβάλλον είναι πολύ ζεστό και οικογενειακό. Το αρχικό πλάνο ήταν να μείνω ενάμιση χρόνο, να εξελιχθώ και να φύγω, αλλά ένιωσα τόσο καλά που τελικά παρέμεινα για τριάμισι χρόνια, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο. Έχω μεγάλη αγάπη για αυτόν τον σύλλογο, ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου».