Μουντιάλ, ερχόμαστε: Οι παίκτες της Super League που θα βρεθούν στα γήπεδα της Αμερικής

Ο δρόμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι πλέον «κλειδωμένος», με τις προκριματικές φάσεις να ολοκληρώνονται και τις 48 εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν να έχουν επιβεβαιωθεί. Στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά η διοργάνωση αλλάζει μορφή, με τις ομάδες να χωρίζονται σε 12 ομίλους των τεσσάρων, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής.

Η Εθνική Ελλάδας δυστυχώς δεν κατάφερε να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση μετά το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014, αυτό όμως δεν σημαίνει πως η διοργάνωση δεν θα έχει... ελληνική εκπροσώπηση. Πολλοί παίκτες των ομάδων της Stoiximan Super League αναμένεται να βρεθούν στα γήπεδα της Αμερικής,

Ο FLASH έψαξε και βρήκε όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής λίγκας στο προσεχές Μουντιάλ, μετά την γνωστοποίηση των τελικών κλήσεων σε κάθε χώρα.

Επτά ομάδες χωρίς εκπρόσωπο

Ξεκινώντας αντίστροφα την λίστα, 7 από τις 14 ομάδες της Stoiximan Super League δεν θα έχουν εκπροσώπηση στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο. Άρης, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR, Πανσερραϊκός και Βόλος είναι οι ομάδες που δεν έχουν κάποιον παίκτη του ρόστερ τους σε μια από τις 48 εθνικές ομάδες που προκρίθηκαν.

H έκπληξη της λίστας

Το υπόλοιπο μισό του πρωταθλήματος θα έχει τουλάχιστον έναν παίκτη να «παρακολουθεί» με προσοχή στα γήπεδα της Αμερικής. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Κηφισιά και ΑΕΛ έχουν από δύο εκπροσώπους, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Για τους «ερυθρόλευκους», ο Ελ Καμπί θα εκπροσωπήσει κανονικά το Μαρόκο, το ίδιο και ο Ταρέμι με το Ιράν που παρά τις αμφιβολίες λόγω της κατάστασης με τις ΗΠΑ δεν θα λείψει από την διοργάνωση.

Πελίστρι και Λαφόν κλήθηκαν από τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα, με τον 2ο να μην είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Η Ένωση έχει δεδομένο τον Πινέδα με το Μεξικό, ενώ ο Πιερό αν και είναι δανεικός στην Τουρκία λογίζεται ακόμα παίκτης της ΑΕΚ και ως εκπρόσωπος της θα παίξει στο Μουντιάλ.

Eurokinissi

Η... έκπληξη της λίστας Κηφισιά, θα παρακολουθεί τους Ραμίρεζ με το Εκουαδόρ και Αντόνισε με το πρωτοεμφανιζόμενο Κουρακάο να διαπρέπουν υπό το βλέμμα κάθε ποδοσφαιρόφιλου παγκοσμίως.

Ο ΠΑΟΚ στέλνει τον Σάντσες μαζί με τον Πινέδα στην εθνική Μεξικό, ο Ατρόμητος τον Μουτουσαμί με το Κονγκό, εκεί όπου θα συναντήσει τους Μπατουμπισνικά και Κακουτά της ΑΕΛ. Συνολικά, 12 ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα στην κορυφαία διοργάνωση του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Αναλυτικά οι 12 «Έλληνες» του Παγκοσμίου Κυπέλλου