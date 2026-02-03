Αποχαιρέτησε με αιχμές ο Γιάρεμτσουκ: «Έδωσα τα πάντα, δεν εκτιμήθηκαν πάντα…» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παραχωρήθηκε από τον Ολυμπιακό στην Λιόν ως δανεικός με μια οψιόν αγοράς που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ουκρανός επιθετικός σε 1,5 χρόνο στους Πειραιώτες κατέγραψε 49 συμμετοχές με 14 γκολ και 5 ασίστ, σκοράροντας κάποια σημαντικά τέρματα με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», όπως με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ πέρσι, τόσο στο Κύπελλο, όσο και στα playoffs, αλλά και με τη Μπόντο Γκλιμτ στο Φάληρο για το Europa League.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός αποχαιρέτησε τον κόσμο του Ολυμπιακού με μια ανάρτησή του στο instagram, στην οποία ήταν αρκετά... αιχμηρός. Ανέβασε μια φωτογραφία του από το ματς με τη Στεάουα για το Europa League, οπού είχε χτυπήσει την μύτη του και είχε ματώσει, και έγραψε:

«Αγαπητοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού, αυτό το μήνυμα είναι για εσάς.



Πάλεψα γι' αυτόν τον σύλλογο για εσάς. Έδωσα τα πάντα, περισσότερα απ’ όσα μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν ή να καταλάβουν.



Δεν εκτιμήθηκαν πάντα όλα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όμως η αφοσίωσή μου ήταν πάντα ειλικρινής και αληθινή. Αξίζετε τις μεγαλύτερες και πιο δυνατές νίκες. Ελπίζω οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Το "τανκ" σας».

Δείτε την ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ