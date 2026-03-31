Άλμπερτ Ριέρα: Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που επανεφευρίσκει την τέχνη της προπονητικής

Ο Άλμπερτ Ριέρα τίμησε με την παρουσία του τα ελληνικά γήπεδα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και λίγα χρόνια μετά επέστρεψε στο προσκήνιο ως προπονητής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο Ισπανός τεχνικός, όμως δεν είναι απλώς ένας προπονητής, αλλά ένας καινοτόμος του ποδοσφαίρου, αφού εφαρμόζει τη δική του μεθοδολογία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, επιλέγει τα στελέχη του επιτελείου του με διαφορετικά κριτήρια από τους υπόλοιπους συναδέλφους του.

Ο Άλμπερτ Ριέρα φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Eurokinissi

Η έναρξη της καριέρας του Ριέρα ως προπονητής

Ο Ριέρα, που ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Τουρκία, ως βοηθός προπονητή της Γαλατάσαραϊ, δεν έκρυψε την επιθυμία του να ακολουθήσει το δικό του ξεχωριστό μονοπάτι. Έλαβε τις πρώτες του παραστάσεις ως πρώτος προπονητής στην Ολίμπια Λιουμπλιάνα, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο.

Έκτοτε, ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από την Τσέλιε και ένας χρόνος στον πάγκο της Μπορντό. Το ανεπιτυχές πέρασμά του από τη Γαλλία διαδέχθηκε η επιστροφή του στη Σλοβενία. Εκεί, όπου εφάρμοσε για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα τις τακτικές του αρχές. Για τον ίδιο, ο τρόπος παιχνιδιού είναι πιο σημαντικός από τα αποτελέσματα.

Το «θαύμα» της Τσέλιε

Ο Άλμπερτ Ριέρα δημιούργησε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο, το οποίο κατέκτησε σε ενάμιση χρόνο ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο Σλοβενίας. Η Τσέλιε αγωνίστηκε και στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι τη νοκ-άουτ φάση του Conference League. Έκανε «πρεμιέρα» στη League Phase της φετινής διοργάνωσης κόντρα στην ΑΕΚ, την οποία κέρδισε με σκορ 3-1, προκαλώντας έκπληξη σε όσους δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη δουλειά του.

Επιθετικός της Τσέλιε σκοράρει εναντίον της ΑΕΚ. Eurokinissi

Η παρουσία του στην Τσέλιε συνοδεύτηκε από μία εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη. Οι Σλοβένοι κέρδισαν 3 από τα 6 παιχνίδια της League Phase και με χρηματιστηριακή αξία μόλις 12,3 εκατομμύρια κατόρθωσαν να φτάσουν στη φάση των «16», όπου συνάντησαν ξανά την «Ένωση» γνωρίζοντας τον αποκλεισμό. Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του Ριέρα στη Σλοβενία, είναι το γεγονός πως η Τσέλιε ξεκίνησε τη διοργάνωση έχοντας πολύ μικρό μπάτζετ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες (10η από το τέλος στη σχετική κατάταξη).

Η χειραψία του προπονητή Ριέρα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Eurokinissi

Το «άλμα» στην Άιντραχτ και οι κανόνες που θα φέρουν την επιτυχία

Ο Ριέρα ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Τσέλιε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν και αποχώρησε για να αναλάβει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Μέχρι στιγμής έχει δώσει στη Γερμανία συνολικά 7 παιχνίδια. Έχει κερδίσει τρεις αγώνες, γνωρίζοντας την ήττα μόλις 2 φορές. Μετράει, δηλαδή κατά μέσο όρο 1,57 βαθμούς ανά παιχνίδι στη Bundesliga.

Τα στατιστικά του Ριέρα ως προπονητής τη σεζόν 2025/2026. Printscreen από TranserMarkt.

Στη Γερμανία, βέβαια μνημονεύεται ως ένας από τους πιο καινοτόμους προπονητές, προκαλώντας εντύπωση με τις δηλώσεις του. Ο Ριέρα είναι μία ξεχωριστή περίπτωση, αφού η εμπειρία του ως ποδοσφαιριστής λειτουργεί ευεργετικά στον τρόπο που διαχειρίζεται τα αποδυτήρια. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να έχουν οι ποδοσφαιριστές του σχετίζονται τόσο με τη συμπεριφορά τους, όσο και με την τακτική προσέγγιση.

Πειθαρχία και αυστηρότητα: Ο Ριέρα δεν αντιμετωπίζει τους παίκτες του ως «δικτάτορας». Όμως, απαιτεί πειθαρχία από σύσσωμους τους εργαζομένους του συλλόγου και διακρίνεται για την αυστηρότητά του. Πιστεύει πως η πειθαρχία φέρνει την επιτυχία και δε διστάζει να απαιτήσει από τους ποδοσφαιριστές του να παραμείνουν προσηλωμένοι στις εντολές του.

«Εκτός γηπέδου μπορούμε να βγούμε για μία μπύρα, να απολαύσουμε ένα ποτήρι κρασί και να γελάσουμε. Όμως, όταν είμαστε στο γήπεδο, κατεβαίνουμε στον αγώνα για να κερδίσουμε. Οι παίκτες πρέπει να κάνουν τα πάντα για τη νίκη. Αυτό συμπεριλαμβάνει την επίδοσή τους στο γήπεδο, αλλά και τη σωστή διατροφή και την τήρηση του προγράμματος στον ύπνο».

Σεβασμός στην προσωπικότητα: Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποίησε με τους παίκτες της Άιντραχτ όταν έφτασε στη Γερμανία, ξεκαθάρισε στους ποδοσφαιριστές ότι πρώτα από όλα είναι άνθρωποι και ότι ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτος.

Προπόνηση υψηλής έντασης: Ένας απαράβατος κανόνας που θεσπίζει ο Ριέρα στους συλλόγους, που προπονεί είναι πως «παίζουμε στους αγώνες, όπως προπονούμαστε». Αν οι προπονήσεις δεν έχουν την απαιτούμενη ένταση, η απόδοση της ομάδας στους αγώνες θα είναι χειρότερη.

Ευθύνη των παικτών απέναντι στην ομάδα: Ο Ριέρα θεωρεί πως οι παίκτες οφείλουν να αναρωτιούνται διαρκώς τι προσφέρουν στην ομάδα. Είτε όταν έχουν τη μπάλα, είτε όταν συμμετέχουν στην άμυνα ή την επίθεση χωρίς αυτή. Η φανέλα του βασικού προϋποθέτει για τον Ισπανό προπονητή αυξημένες ευθύνες απέναντι στον κόσμο του συλλόγου, αλλά και τους παίχτες της ομάδας με τους οποίους συνυπάρχουν στο γήπεδο.

Οι τακτικές αρχές

Ο Ριέρα γνώρισε σπουδαίες φυσιογνωμίες του ποδοσφαίρου ως παίκτης. Όμως, ο ίδιος στηρίζεται στις δικές του αρχές. Δεν αντιγράφει ιδέες. Αντ' αυτού, «φιλτράρει» τις εμπειρίες, ώστε να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα.

«Δε μπορώ να σας πω έναν προπονητή που με επηρέασε. Είναι πολλές οι εμπειρίες που είχα ως παίκτης. Ήμουν τυχερός και δούλεψα με 23 προπονητές στην καριέρα μου ως ποδοσφαιριστής. Για παράδειγμα ο Λουίς Αραγκονές, ο οποίος με ανέβασε στην πρώτη ομάδα της Μαγιόρκα ως νεαρό και με κάλεσε στην εθνική Ισπανίας. Όμως, δε διακρίνω κάποιον, οι αρχές μου είναι ένα μείγμα από τις εμπειρίες που είχα στο παρελθόν».

Στις ομάδες του Ριέρα απαγορεύονται οι παράλληλες πάσες. Οι εξτρέμ δε πρέπει ποτέ να βρίσκονται στην ίδια ευθεία με τους πλάγιους αμυντικούς. Γιατί όταν παίρνουν τη μπάλα, είναι εύκολο να τη χάσουν. Όπως παραδέχεται ο ίδιος, επειδή έπαιζε σε αυτή τη θέση, όποτε λάμβανε τη μπάλα με αυτόν τον τρόπο, την έχανε συνέχεια. Οπότε έχει απαγορεύσει στους παίκτες του να χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο επιθετικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο Ριέρα στέκεται πολύ στην τακτική πειθαρχία. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως οι παίκτες χρειάζονται σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Έχουν ανάγκη από λύσεις στο γήπεδο, δε χρειάζονται αινίγματα για να λύσουν. Για αυτό, επιλέγει το σύστημα 4-3-3.

Για τον Ριέρα, η προπονητική είναι μία αποστολή και η προσήλωση στο σύστημα είναι απαράβατη τακτική αρχή. Αν οι παίκτες γνωρίζουν την επόμενη τους κίνηση, μπορούν να είναι οι ταχύτεροι, οι πιο δυνατοί και οι πιο αποτελεσματικοί.

«Οι ποδοσφαιριστές δε θέλουν προβλήματα, για αυτό θα γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Αποστολή μου είναι να τους κάνω καλύτερους παίκτες. Δε μπορείς να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο αν δε γνωρίζεις τα σήματα. Για αυτό το λόγο, πρώτα έρχεται η θεωρία, η ανάλυση των βίντεο. Μετά, έρχεται η δουλειά στο γήπεδο, όπου εφαρμόζονται τα επιθετικά και αμυντικά πλάνα.

Δε χρειάζονται κάτι άλλο από εμένα. Απλώς να τους κάνω καλύτερους ποδοσφαιριστές. Δεν είμαι εδώ για να πω ψέματα ή να λειτουργήσω με βάση τις συμπάθειες. Είμαι εδώ για μία συγκεκριμένη δουλειά και πιστεύω σε αυτή. Θα πω την αλήθεια. Είμαι ξεκάθαρος απέναντι στους ποδοσφαιριστές μου και το σέβονται. Το έχουν ανάγκη, άλλωστε. Ο ρεαλισμός θα φέρει την πρόοδο και τη λύση στα προβλήματα».

Οι καινοτομίες στην επιλογή του προπονητικού επιτελείου

Ο Ριέρα, τέλος χρησιμοποιεί τον δικό του τρόπο στη στελέχωση των συνεργατών του. Ο 43χρονος Ισπανός είναι ο μοναδικός που δε φέρνει μαζί του όταν φτάνει σε μία ομάδα τον προπονητή τερματοφυλάκων, αλλά ούτε και τον αναλυτή των βίντεο. Ο λόγος είναι απλός: Μέχρι να κατανοήσουν και να μελετήσουν τους παίκτες του πρωταθλήματος, θα περάσει πολύς καιρός.

«Δεν έχω δύο στελέχη στο επιτελείο που φέρνω μαζί μου όταν φτάνω σε μία ομάδα: τον προπονητή τερματοφυλάκων και τον αναλυτή. Προτιμώ να είναι τα στελέχη του κλαμπ. Αν φέρω έναν αναλυτή από την Ισπανία για παράδειγμα, θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες να μάθει το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, δεν έχω προπονητή τερματοφυλάκων. Είναι μία πολύ εξειδικευμένη θέση και ο κάθε τερματοφύλακας έχει τη δική του τεχνική. Ενημερώνω το σύλλογο για τα χαρακτηριστικά που θέλω να έχει ο τερματοφύλακας της ομάδας, θέλω να είναι ψηλός, ταχύς, δυνατός και το σημαντικότερο θαρραλέος. Όμως, δε φέρνω μαζί μου κάποιον προπονητή για τους τερματοφύλακες, γιατί πιστεύω πως ο προπονητής που έχει η ομάδα, γνωρίζει καλύτερα πως να διαχειριστεί την αγωνιστική ταυτότητα των τερματοφυλάκων του ρόστερ».

Για τον Άλμπερτ Ριέρα η επιτυχία έρχεται μέσα από τη σκληρή δουλειά, την εντατική προπόνηση και την ευθύτητα στις διαπροσωπικές σχέσεις των αποδυτηρίων. Η εμπειρία του ως παίκτης έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάδυση της διακριτής αγωνιστικής ταυτότητας που έχουν οι ομάδες του. Όμως, ο ίδιος δεν είναι απλώς ένα συνοθύλευμα των πρότερων εμπειριών του. Είναι ένας καινοτόμος τεχνικός, που επιχειρεί να αφήσει το αποτύπωμά του στους συλλόγους, από τους οποίους περνάει.

Ο Ριέρα στον Ολυμπιακό. Eurokinissi

Στον Ολυμπιακό παρέμεινε για ένα χρόνο, καταγράφοντας 28 συμμετοχές, 6 γκολ και 11 ασίστ. Κατέκτησε με τους «ερυθρολεύκους» ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και συνέχισε την καριέρα του στη Γαλατάσαραϊ, η οποία τον εμπιστεύτηκε αργότερα ως βοηθό προπονητή. Πλέον, βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, στην οποία θα παραμείνει μέχρι το 2028 και ευελπιστεί να επαναφέρει την Άιντραχτ στην τροχιά των επιτυχιών.