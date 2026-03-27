Ελλάδα - Παραγουάη 0-1: Λύγισε κόντρα στους... μουντιαλικούς Λατίνους

Η εθνική Ελλάδας ηττήθηκε σε φιλική αναμέτρηση από την Παραγουάη με 0-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ο Ντιέγκο Γκόμεζ της Μπράιτον, με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 52', για μια Παραγουάη που επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελλο μετά από 16 χρόνια.

Επόμενο φιλικό για την εθνική Ελλάδας, την ερχόμενη Τρίτη (31/3, 20:00), κόντρα στην Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Έτσι παρατάχθηκε η εθνική μας

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με κεντρικούς αμυντικούς τους Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και Παντελής Χατζηδιάκος. Στα άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν ο Λάζαρος Ρότα δεξιά και ο Δημήτρης Γιαννούλης αριστερά.



Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης, με τον Τάσος Μπακασέτας μπροστά τους σε ρόλο επιτελικού μέσου. Στα άκρα της επίθεσης ξεκίνησαν οι Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκε ο Τάσος Λουβίκας της Κόμο, ο οποίος διανύει εξαιρετική σεζόν στη Serie A.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη στιγμή για την εθνική μας ήρθε μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Τάσο Δουβίκα να εκμεταλλεύεται λάθος της άμυνας της Παραγουάης. Ωστόσο, ο επιθετικός της Κόμο δεν κατάφερε να βρει στόχο, στέλνοντας την μπάλα άουτ.



Στο 19’, η Ελλάδα απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.



Η πρώτη τελική προσπάθεια για τους Παραγουανούς καταγράφηκε στο 22’, με το σουτ του Χούλιο Ενσισο να καταλήγει στην αγκαλιά του Οδυσσέα Βλαχοδήμο.



Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό τέμπο στο πρώτο μισάωρο, ο Αλντερέτε επιχείρησε να απειλήσει με μακρινό σουτ στο 32’, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο 39’, ο Χρήστος Τζόλης μπήκε για πρώτη φορά ουσιαστικά στο επιθετικό παιχνίδι της Εθνικής, συγκλίνοντας προς τα μέσα και δοκιμάζοντας το σουτ, όμως η εκτέλεσή του δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη και η μπάλα κατέληξε άουτ.



Δύο λεπτά αργότερα, στο 41’, ο Τάσος Δουβίκας υποδέχθηκε την μπάλα από τον Δημήτρη Γιαννούλη, γύρισε ωραία το σώμα του απέναντι στο τέρμα, αλλά το πλασέ που επιχείρησε ήταν αδύναμο.

Το παιχνίδι έδειξε να αποκτά καλύτερο ρυθμό στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποια μεγάλη φάση. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0).

Χωρίς αλλαγές στην ενδεκάδα της ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο η Εθνική μας, διατηρώντας την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά και προσπαθώντας να βρει διαδρόμους απέναντι στη συμπαγή άμυνα των Παραγουανών.



Στο 50’, ο Χούλιο Ενσισο κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, οριακά έξω από τη μεγάλη περιοχή, ύστερα από μαρκάρισμα του Παντελή Χατζηδιάκου.



Δύο λεπτά αργότερα, στο 52’, ο Ντιέγκο Γκόμες ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ανοίγοντας το σκορ για την Παραγουάη (0-1).

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε μαζικές αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Γιώργο Μασούρα, Ανδρέα Τετέι και Τριάντη, με στόχο να αλλάξει ρυθμό και επιθετική προσέγγιση.



Στο 72’, ο Σωτήρης Τριάντης απείλησε με σουτ στην κίνηση, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ. Ενώ η κεφαλιά του Ρέτσου πέρασε άουτ στο 86'. Τελικό αποτέλεσμα στο Φάληρο 0-0.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα (76' Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76' Τσιμίκας), Μαυροπάνος (84' Ρέτσος), Χατζηδιάκος, Μουζακίτης (76' Ζαφείρης), Κουρμπέλης (62' Τριάντης), Μπακασέτας (62' Κωνσταντέλιας), Καρέτσας (62' Τεττέη), Τζόλης (62' Μασούρας), Δουβίκας (86' Παυλίδης)

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Ολβέιρα. Μπενίτεζ, Αλόνσο (79' Μαϊντάνα), Αλντερέτε (61' Κανάλε), Γκουστάβο Γκόμεζ, Ντιέγκο Γκόμες (60' Μαουρίσιο), Ρομέρο (79' Οχέντα), Μπομπαντίγια (61' Γκαλάρτσα), Ενσίσο (69' Σόσα), Αλμιρόν (69' Καμπαλέρο), Σανάμπρια (79' Άρτσε)