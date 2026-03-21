Λημνιός: Ποια ήταν τα τελευταία λόγια που του είπε ο Μπάλντοκ πριν φύγει από τη ζωή

Ο Δημήτρης Λημνιός βρίσκεται στην Ολλανδία και αγωνίζεται με την ομάδα της Φορτούνα Σιτάρντ ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, έχοντας συμπληρώσει 27 συμμετοχές με απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ.

Με αφορμή τον αγώνα της ομάδας του το Σάββατο (21/3, 17:30) με την Τβέντε που επίσης είχε αγωνιστεί την σεζόν 2021/22, έδωσε συνέντευξη «De Limburger», οπού πέρα από τον εαυτό του αναφέρθηκε και στο πως έζησε τον Οκτώβριο του 2024 τον χαμό του φίλου του και συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα, Τζορτζ Μπάλντοκ.

«Το θυμάμαι πολύ καλά. Έλαβα ένα τηλεφώνημα το βράδυ και απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Παίζαμε μαζί στη δεξιά πλευρά και είχαμε πολύ καλή σχέση. Εκείνη την περίοδο με ρωτούσε κάθε μέρα πώς είναι ο νεογέννητος γιος μου.



Εκείνη την ημέρα, το πρωί στα αποδυτήρια, μου είπε: “Ντίμι, θα τα πούμε αύριο”. Ναι, ακόμα μου ραγίζει την καρδιά. Ειδικά όταν σκέφτομαι τη νεαρή οικογένειά του. Είναι απλό: πρέπει να νιώθεις ευλογημένος όταν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί. Να σηκωθείς ξανά. Ο Τζορτζ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Παναθηναϊκός και η Ελλάδα παίζουν έχοντάς τον στη σκέψη τους» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον για την επιστροφή του στην Ολλανδία είπε:

«Θέλω να αποδείξω την αξία μου, γιατί θέλω να επιστρέψω στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που υπάρχει».