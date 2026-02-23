Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ «εκδικήθηκε» τους οπαδούς της συμπολίτισσας για τον αείμνηστο Μπάλντοκ

Ήταν 9 Οκτωβρίου του 2024 όταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός στην πισίνα της οικίας του στη Γλυφάδα, με την είδηση να σκορπά θλίψη στην ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα. Ελάχιστους μήνες πριν, είχε υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε ήδη καταγράψει τις πρώτες του συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, στην οποία ήταν ενεργό μέλος.

Πριν φτάσει στην Αθήνα, είχε διαγράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία κατέγραψε συνολικά 219 σε εφτά χρόνια. Ήταν αναπόσπαστο μέλος της ενδεκάδας, που τερμάτισε 9η στην Premier League, πανηγυρίζοντας, επίσης δύο ανόδους από την Championship στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου, το 2019 και το 2023.

Το ντέρμπι πόλης και τα χυδαία συνθήματα

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τίμησε τη μνήμη του Μπάλντοκ, με τους οπαδούς και τους παίκτες της ομάδας να αποχαιρετούν τον αδικοχαμένο κεντρικό αμυντικό σε μία συγκινητική στιγμή. Όμως, μερίδα των οπαδών της μισητής συμπολίτισσας, Σέφιλντ Γουένσντεϊ είχαν διαφορετική οπτική.

Στο πρώτο ντέρμπι μετά τον αδόκητο χαμό του Έλληνα διεθνή, φώναξαν ειρωνικά συνθήματα εναντίον του, σε μία στιγμή που χαρακτηρίστηκε από τους αναλυτές ως μία από τις πιο ντροπιαστικές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η «εκδίκηση» της Γιουνάιτεντ και το πανό για τον Μπάλντοκ

Η πρώην ομάδα του Μπάλντοκ, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αντιμετώπισε την Κυριακή (22/02) τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ για την Championship. Το συγκεκριμένο ντέρμπι του Σέφιλντ είχε τη δική του ιδιαίτερη σημειολογία.

Η Γουένσντεϊ, αν έχανε θα υποβιβαζόταν και μαθηματικά στην τρίτη κατηγορία, καταγράφοντας τον πιο γρήγορο υποβιβασμό στην ιστορία της δεύτερης εθνικής κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, έπειτα από τιμωρία 13 βαθμών που δέχθηκε από την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FA).

Η Γιουνάιτεντ κέρδισε (2-1) το παιχνίδι, έστειλε τους συμπολίτες στην τρίτη κατηγορία και σκόρπισε συγκίνηση στο τέλος του αγώνα, αφιερώνοντας τη νίκη στη μνήμη του Μπάλντοκ. Μετά τη λήξη του ντέρμπι, οι οπαδοί και οι παίκτες της ομάδας ύψωσαν μία ελληνική σημαία, τιμώντας τον αδικοχαμένο πρώην συμπαίκτη τους.

Ο Μπάλντοκ αποτελούσε μία από τις αγαπητές μορφές των αποδυτηρίων, αλλά και των φιλάθλων της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία «απάντησε» συμβολικά στα απάνθρωπα συνθήματα των οπαδών της συμπολίτισσας, παίρνοντας εκδίκηση και σφραγίζοντας τον υποβιβασμό της Γουένσντεϊ.