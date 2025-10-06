Παναθηναϊκός: Η «ανατριχιαστική» ομιλία του Τάσου Μπακασέτα στα αποδυτήρια για τον Μπάλντοκ (vid)

Η χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο είχε πέραν από αγωνιστική και «σημασιολογική» σημασία, καθώς όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού ήθελε τη νίκη, για να τιμήσουν τη μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Στις 9 Οκτωβρίου θα συμπληρωθεί ακριβώς ένας χρόνος, από τον τραγικό θάνατό του, σε ηλικία μόλις 31 ετών και οι παίκτες των «πρασίνων» ήθελαν πάση θυσία την νίκη, την οποία μάλιστα και του αφιέρωσαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αλλά και καθ' όλη την διάρκεια του, υπήρχαν και σχετικά πανό στο γήπεδο της Λεωφόρου, το ένα με τη φωτογραφία του Μπάλντοκ και από κάτω το μήνυμα «Forever with us» και το άλλο με τον στίχο «There’ s a star man» από το τραγούδι του Ντέιβιντ Μπόουι, που του είχαν αφιερώσει οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πανηγύρισαν το γκολ-νίκης του Τσέριν, που έδωσε και τους τρεις βαθμούς στο «τριφύλλι», κρατώντας μια φανέλα με το νούμερο «32» και το όνομα του «αδικοχαμένου» δεξιού μπακ του «τριφυλλιού» και της Εθνικής Ελλάδας.

Η πιο συγκινητική όμως στιγμή, από την χθεσινή αναμέτρηση, ήρθε από το βίντεο της παρακάμερας που δημοσίευσε σήμερα (Δευτέρα 6/10) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σε αυτό ξεχωρίζουν οι ομιλίες του αρχηγού, Τάσου Μπακασέτα, αλλά και του Χρήστου Κόντη που τονίζουν την σημασία του παιχνιδιού, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά για το συμπαίκτη και φίλο Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε «άδικα» από τη ζωή.

Οι ομιλίες των Μπακασέτα και Κόντη

«Και μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα και ένα ξεχωριστό παιχνίδι, πρέπει να πάρουμε τη νίκη για να την αφιερώσουμε στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ. Πάμε παιδιά» είπε στην ομιλία του προς τους παίκτες ο Χρήστος Κόντης ενώ ο κάπτεν του τριφυλλιού Τάσος Μπακασέτας συμπλήρωσε:

«Παιδιά, όπως πολλοί από εσάς ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν δεν χάσαμε απλά έναν συμπαίκτη αλλά έναν φίλο. Ακόμη πονάει, ειδικά τους ανθρώπους που μοιραστήκαμε τα ίδια αποδυτήρια με εκείνον.

Το μίνιμουμ που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι και να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη σε εκείνον και στην οικογένειά του. Είμαστε ενωμένοι, θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητη. Πάμε».