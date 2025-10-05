Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: «Καθάρισε» τους Περιστεριώτες και το αφιέρωσε στον Μπάλντοκ

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του και πήρε την δεύτερη διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Ατρόμητου στην 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, βρήκαν σε ένα ακόμα ματς γκολ από εκτέλεση κόρνερ και πήραν μια σημαντική νίκη, την οποία αφιέρωσαν στον αδικοχαμένο Τζόρτζ Μπάλντοκ προκαλώντας συγκίνηση.

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ο Άνταμ Τσέριν (48'), που πέρασε στο παιχνίδι στο πρώτο μέρος αντικαθιστώντας τον Ρενάτο Σάντσες που αποχώρησε με ενοχλήσεις.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός πήρε στην κατοχή του την μπάλα από τα πρώτα λεπτά, με τον Ατρόμητο να έχει χαμηλά τις γραμμές του για να μην επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να βρει χώρους. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των «πράσινων» ήρθε από τον Μπακασέτα, ο οποίος εκτέλεσε με την μία από το στρώσιμο του Σφιντέρσκι, αναγκάζοντας τον Χουτεσιώτη σε σπουδαία επέμβαση.

Eurokinissi

Στο 32ο λεπτό το «τριφύλλι» απείλησε εκ νέου με το δυνατό μακρινό σουτ του Ρενάτο Σάντσες στο όριο της περιοχής, με του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να έχει απάντηση για μια ακόμη φορά. Μάλιστα, ο Χουτεσιώτης στο 45' έκανε μια ακόμη δύσκολη επέμβαση, όταν ο Κυριακόπουλος εκμεταλλεύτηκε το κακό γύρισμα του Μπάκου και εκτέλεσε πάνω στο σώμα του Έλληνα τερματοφύλακα.

Οι παίκτες του Κόντη μπήκαν με μεγαλύτερη ένταση στο 2ο μέρος, απειλώντας από το πρώτο κιόλας λεπτό με το σουτ του Σφιντέρσκι που κατέληξε κόρνερ. Από μια τέτοια εκτέλεση του Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έψαχνε, με τον Τσέριν (που αντικατέστησε τον Ρενάτο Σάντσες πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος) να σκοράρει με κεφαλιά στο 48'. Αμέσως, ο σκόρερ και οι συμπαίκτες του έτρεξαν να πάρουν μια φανέλα με το όνομα του αδικοχαμένου Μπάλντοκ, στον οποίο αφιέρωσαν το γκολ.

Eurokinissi

Το «τριφύλλι» ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό της αναμέτρησης και δεν επέτρεπε στον Ατρόμητο να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Λαφόν. Μάλιστα, στο 69' οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο 2ο γκολ, με τον Τσιριβέγια να βρίσκει στην πλάτη της άμυνας τον Σφιντέρσκι, αυτός τα έκανε όλα σωστά εκτός από το σουτ, το οποίο πέρασε πάνω από την αντίπαλη εστία.

Στο 78ο λεπτό ο Σφιντέρσκι έκλεψε από την λάθος πάσα του Μασνουρ, τροφοδότησε τον Μπακασέτα που σταμάτησε στο... τείχος του Χουτεσιώτη ξανά. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο Γερεμέγεφ διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού πάλι από εκτέλεση κόρνερ, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Ίνγκασον στην αρχή της φάσης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87’ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες (38’ λ.τρ. Τσέριν), Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (87’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80’ Γερεμέγεφ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (53’ Παπαδόπουλος), Μουτουσαμί, Καραμάνης (63’ Τσιγγάρας), Μίχορλ (75’ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Τζοβάρας (75’ Αϊτόρ Γκαρθία), Τσαντίλας (63’ Οζέγκοβιτς).