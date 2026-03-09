Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας

Εθνική Ελλάδος: Το σπαρακτικό μήνυμα για τα γενέθλια του Τζορτζ Μπάλντοκ

Η Εθνική μας ομάδα δεν ξέχασε τα γενέθλια του Τζορτζ Μπάλντοκ και τίμησε την μνήμη του με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Eurokinissi
Σαν σήμερα στις 9 Μαρτίου του 1993, στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας, γεννήθηκε και μεγάλωσε ο αείμνητος, Τζόρτζ Μπάλντοκ, ένα παιδί που φόρεσε για πρώτη την «γαλανόλευκη» το 2022, όταν επέλεξε την Εθνική μας ομάδα αντί εκείνη της Αγγλίας.

Ο «Starman» άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Οκτωβρίου 2024 στο σπίτι του στην Γλυφάδα, σκορπίζοντας σε θλίψη τόσο στην οικογένειά του όσο και στο ποδοσφασιρικό κόσμο που τον αγάπησαν.

Η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, θα ήταν ημέρα των γενεθλίων του. Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα σπαρακτικό μήνυμα για την ημέρα των γενεθλίων του Μπάλντοκ τιμώντας έτσι την μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

