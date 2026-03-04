Μια από τις σπάνιες τελευταίες φωταγραφίες του Βασίλη Δανιήλ πριν από το «αντίο»

Σε θλίψη σκόρπισε το ελληνικό ποδόσφαιρο, η είδηση για τον θάνατο του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλη Δανιήλ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών.

Υπήρξε ένα από τους πιο εμβληματικούς προπονητές της γενιάς του και συνέβαλλε τα μέγιστα στην εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα τα χρόνια πριν το έπος της Πορτογαλίας, το 2004.

Το... highlight της καριέρας του, ήταν η παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, όπου κατέχει μέχρι και σήμερα το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες, για προπονητή των «πράσινων», τους οποίου οδήγησε στην κατάκτηση του νταμπλ, τη σεζόν 1990-91.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες του, απεικονίζεται να απολαμβάνει το δείπνο του, μαζί με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της Καβάλας.

Ο ίδιος άλλωστε γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα, όντας και προπονητής της τοπικής ομάδας, από το 1979 έως το 1982.