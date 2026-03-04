Βασίλης Δανιήλ: Το ακατάρριπτο «πράσινο» ρεκόρ που αφήνει πίσω του ο δάσκαλος

Ο ελληνικός αθλητισμός αποχαιρετά μια από τις πιο σεβάσμιες μορφές των γηπέδων, τον Βασίλη Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά στους ελληνικούς πάγκους.

Ο Καβαλιώτης τεχνικός συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο υπηρέτησε σε τρεις διαφορετικές περιόδους, από τα μέσα της δεκαετίας του '80 έως τα τέλη των '90ς, πετυχαίνοντας ένα σπάνιο επίτευγμα, που όμοιο του δεν έχει καταφέρει κανένας άλλο προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Το ρεκορ που κρατάει μέχρι και... σήμερα

Ο Βασίλης Δανιήλ παραμένει μέχρι και σήμερα ο πολυνίκης προπονητής των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα, έχοντας καταγράψει 108 νίκες σε σύνολο 161 αγώνων. Το ρεκόρ αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ιστορική αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Δανιήλ φιγουράρει στην κορυφή της σχετικής λίστας πάνω από εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου και ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ο Στέφαν Μπόμπεκ, ο θρυλικός Φέρεντς Πούσκας, ο Λάκης Πετρόπουλος και ο Χουάν Ραμόν Ρότσα.

Μάλιστα αν συνυπολογιστούν οι ευρωπαϊκοί αγώνες, καθώς και αυτοί για τον θεσμό του Κυπέλλου, ο συνολικός απολογισμός του φτάνει τις 127 επικρατήσεις.

Ο θάνατος του «δασκάλου» κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για το τριφύλλι, όμως το όνομά του θα παραμείνει χαραγμένο στην ιστορία του συλλόγου, όσα χρόνια και αν περάσουν…