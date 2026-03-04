Πρώην αθλητής του NFL φόρεσε φανέλα Παναθηναϊκού σε podcast και έγινε viral (video)

Μια απρόσμενη… ελληνική πινελιά είχε πρόσφατη εμφάνιση σε podcast στις ΗΠΑ, καθώς ο άλλοτε αστέρας του NFL, Τσαντ Οτσοτσίνκο Τζόνσον, εμφανίστηκε φορώντας φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο παλαίμαχος Αμερικανός αθλητής, γνωστός για την έντονη προσωπικότητα και την παρουσία του στα social media, συμμετείχε σε διαδικτυακή εκπομπή με τη φανέλα του «τριφυλλιού», προκαλώντας άμεσα σχόλια και απορίες στους θεατές. Μάλιστα, αν και στο podcast ο πρώην NFLer σχολίαζε νέα από το NBA, η φανέλα που φορούσε ήταν αυτή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

Η επιλογή της ελληνικής ομάδας δεν συνοδεύτηκε από κάποια εξήγηση, γεγονός που έκανε την εμφάνιση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για τους φίλους του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Πάντως, ο Οτσοτσίνκο φαίνεται πως είναι λάτρης και συλλέκτης ποδοσφαιρικών φανελών, αφού σε πολλά βίντεο στο προφίλ του στο Instagram φοράει διαφορετικές ποδοσφαιρικές εμφανίσεις.

Δείτε το βίντεο