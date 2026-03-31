Ουγγαρία - Ελλάδα 0-0: Χωρίς νικητή το φιλικό στη Βουδαπέστη, δοκάρι ο Παυλίδης

Η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη (0-0) με την Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρένα».

Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το τελευταίο φιλικό της Εθνικής ομάδας, παρότι είχε την κατοχή στην μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνδιού, δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο γκολ. «Σωτήριες» επεμβάσεις έκανες ο Τζολάκης που ήταν εκεί όταν τον «χρειάστηκε».

Από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απουσίαζε ο Ντίνος Μαυροπάνος λόγω διάσεισης και ο Κοντούρης που ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελπίδων. Ενώ, εκτός έμειναν οι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και Ζαφείρης εξαιτίας ίωσης.

Επόμενη επίσημη αναμέτρηση για την Εθνική Ελλάδος στις (24/9) κόντρα στην Σερβία για την πρεμιέρα του 2ου ομίλου στην Α΄ κατηγορία του Nations League.

Η ενδεκάδα

Ο Κωσταντής Τζολάκης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα ο Βαγιαννίδης και αριστερά ο Τσιμίκας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Ρέτσος και Κουλιεράκης.

Δίδυμο στα χαφ οι Τριάντης, Κουρμπέλης. Σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Μπακασέτας. Στα άκρα οι Μασούρας, Τζόλης και σέντερ φορ ο Παυλίδης.

Το ματς

Η πρώτη απειλή για την Εθνική μας ομάδα ήρθε μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Γιώργο Μασούρα να βγάζει παράλληλα και ο Παυλίδης δεν πρόλαβε να κάνει επαφή. Ο επιθετικός της Αλ Καλίτζ ήταν σε θέση οφσάιντ και η φάση ακυρώθηκε.

Οι Ούγγροι απάντησαν αμέσως με τον Σομποσλάι να κερδίζει τις κόντρες στα δεξιά, πάτησε στην περιοχή, έδωσε στον Τοθ, αυτός γύρισε τη μπάλα στον Σάλαι που τελείωσε τη φάση, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε με το πόδι σε τετ-α-τετ.

Η πρώτη ουσιαστική ευκαρία ήρθε μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουλιεράκης πήρε την πρώτη κεφαλιά, o Κουρμπέλης μόνος του στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο Τοθ απέκρουσε.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Ρέντζιτς έκανε το σουτ στην καρδιά της περιοχή και ο Κουλιεράκης του είπε «όχι».

Οι γηπεδούχοι «έψαξαν» το γκολ στο 22ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλαϊ και τον Τζολάκη να απομακρύνει με τις γροθιές.

Ο Τσιμίκας «έψαξε» το δεύτερο του γκολ με τα χρώματα της Εθνικής στο 38',αλλά το διαγώνιο σουτ του σταμάτησε ο Τοθ.

Η «γαλανόλευκη» μπορεί να είχε το 55% της κατοχής αλλά δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο γκολ. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0).

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρεις αλλαγές από τον Ρόσι με παρεμβάσεις κυρίως στην επιθετική του γραμμή. Ο Άλεξ Τοθ έδωσε την θέση του στον Μπάρανυ και ο Ρέντζιτς αποχώρησε για να περάσει στο παιχνίδι ο Λουκακς. Τρίτη αλλαγή ήταν ο Όσβαθ στην θέση του Μπολά.

Η Εθνική μας ομάδα κινδύνευσε στο 52' όταν ο Σόμποσλαϊ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσαρε με το αριστερό, ο Τζολάκης απέκρουσε με το δεξί χέρι.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης απο δύσκολη γωνία στο 63' έφτασε πολύ κοντά στο να «ανοίξει το σκορ, όμως το ο Τοθ και στην συνέχεια το δοκάρι δεν του το επέτρεψαν. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Ο Σέρβος τεχνικός στο 67ο λεπτό προχώρησε στην πρώτη του παρέμβαση με στόχο το «φρεσκάρισμα» της επίθεσης. Ο Ανδρέας Τεττέη πέρασε στην θέση του Τάσου Μπακασέτα.

Στο 77ο λεπτό ο Μπάρανυ που πέρασε στο παιχνίδι στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Για αρκετά λεπτά ο ρυθμός του παιχνδιού έπεσε, με τις δύο ομάδες να μην δημιουργούν ιδιαίτερες φάσεις.

Τελικό αποτέλεσμα στη Βουδαπέστη 0-0.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (79΄ Τσιφτσής) ,Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Τριάντης, Κουρμπέλης (79΄Μουζακίτης), Μπακασέτας ( 67' Τεττέη), Μασούρας (79' Ρότα), Τζόλης, Παυλίδης

Ουγγαρία (Μάρκο Ρόσι): Μπ. Τοθ , Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46' Όσβαθ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67΄ Σουτς), Ρέντζιτς (46' Λουκακς), Α. Τοθ( 46' Μπάρανυ), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ