Πέτρος Μάνταλος: Ο αθόρυβος ηγέτης και η «γαλανόλευκη» ψυχή της Εθνικής αποσύρεται στα 34 του

Το κεφάλαιο της Εθνικής Ελλάδος κλείνει για έναν από τους πιο πιστούς στρατιώτες της σύγχρονης εποχής της. Ο Πέτρος Μάνταλος, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη μεσαία γραμμή της «Γαλανόλευκης» για μια ολόκληρη δεκαετία, αποχωρεί αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά συνέπειας και ήθους. Δεν ήταν ποτέ ο παίκτης των μεγάλων δηλώσεων, αλλά ο παίκτης των μεγάλων πράξεων μέσα στο χορτάρι, ένας συνδετικός κρίκος που κράτησε τις ισορροπίες σε δύσκολες μεταβατικές περιόδους για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η αφετηρία και η καθιέρωση στο «σπίτι» της Εθνικής

Η ιστορία ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, όταν ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός Κλαούντιο Ρανιέρι του έδωσε το βάπτισμα του πυρός σε έναν αγώνα κόντρα στη Ρουμανία, για τα προκριματικά του Euro 2016, ξεκινώντας μάλιστα βασικός και αγωνιζόμενος για 65 λεπτά. Περίπου ένα χρόνο μετά (11 Οκτωβρίου 2015) έκανε μια τρομερή εμφάνιση στη νίκη της Εθνικής επί της Ουγγαρίας με 4-3 και πάλι για τα προκριματικά του Euro 2016.

Eurokinissi/ Ο Πέτρος Μάνταλος σε μια από τις πρώτες του εμφανίσεις κόντρα στην Ουγγαρία το 2016.

Από εκείνη την ημέρα, ο Μάνταλος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Με 71 συμμετοχές στο ενεργητικό του, απέδειξε πως η διάρκεια είναι το δυσκολότερο κατόρθωμα στο ποδόσφαιρο. Στην πορεία του αυτή, σημείωσε κρίσιμα τέρματα, συνολικά 7 γκολ και 9 ασίστ, με σημαντικότερα ίσως αυτά στα προκριματικά του Μουντιάλ και του Nations League, όπου η παρουσία του ήταν καταλυτική για την άνοδο της ομάδας στις κατηγορίες.

Print Screen Sofascore/ Μερικά στατιστικά του Πέτρου Μάνταλου με το εθνόσημο.

Ο αρχηγός των ειδικών αποστολών και η τελευταία παράσταση

Πέρα από τους αριθμούς, ο Μάνταλος ξεχώρισε για την προσωπικότητά του. Ως αρχηγός, υπήρξε ο κυματοθραύστης της πίεσης και ο άνθρωπος που ενέπνεε τους νεότερους. Η κορυφαία του στιγμή ίσως δεν ήταν ένα γκολ, αλλά η συνολική του παρουσία στη μεγάλη και ιστορική νίκη επί της Αγγλίας στο Wembley και η σταθερότητά του στα μπαράζ, όπου έδινε πάντα το 100%.

Eurokinissi/ Ο Μάνταλος πανηγυρίζει με υψωμένη γροθιά την επική νίκη στο Γουέμπλει στις 10/10/2024 στο 90+4.

Το τελευταίο του παιχνίδι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, βρίσκοντάς τον γεμάτο εμπειρίες και την καθολική αναγνώριση από συμπαίκτες και αντιπάλους. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έκανε την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο κόντρα στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στις 18 Νοεμβρίου 2025. Εκεί ο Πέτρος Μάνταλος αποθεώθηκε από τον κόσμο και τους συμπαίκτες του, καθώς δεν φεύγει απλώς ως ένας ποδοσφαιριστής, αλλά ως ένας αρχηγός που τίμησε το εθνόσημο όσο λίγοι, αφήνοντας την Εθνική σε καλύτερη μοίρα από αυτή που την παρέλαβε.

Τα λόγια του Γιοβάνοβιτς για την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου

Ο Ίβάν Γιοβάνοβιτς προπονητής της Εθνικής Ελλάδας τοποθετήθηκε για την απόφαση του Πέτρου Μάνταλο να αποχωρήσει από την Εθνική. Αναλυτικότερα τα όσα είπε: «Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μας ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική Ομάδα. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα και εγώ μαζί του. Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα.

Θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την περίοδο που είμαστε μαζί, αλλά και για όλη του την παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Εθνική γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Θα μας λείψει και θέλω να του ευχηθώ ότι καλύτερο για τη συνέχεια. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίξει ακόμα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο».