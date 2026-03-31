Ελλάδα Κ21 - Γερμανία Κ21: Live η κρίσιμη μάχη των Ελπίδων για τη πρωτιά

Η Εθνική Ελπίδων (Κ21) αντιμετωπίζει τη Γερμανία στις 31/03, στις 19:00 σε μια καθοριστική αναμέτρηση, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ21. Μετά τις τελευταίες εμφανίσεις που άφησαν υποσχέσεις, η «γαλανόλευκη» στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε ένα από τα μεγαθήρια της κατηγορίας, επιδιώκοντας να εξαντλήσει τις πιθανότητες για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, ποντάροντας στη συνοχή και το ταλέντο της νέας γενιάς. Στο προσκήνιο βρίσκονται παίκτες που ήδη πρωταγωνιστούν στη Stoiximan Super League, ενώ αναμένεται να δοθεί βάρος στην ανασταλτική λειτουργία για να περιοριστεί η επιθετική δεινότητα των Γερμανών.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία, παραδοσιακή δύναμη στις μικρές ηλικίες, έρχεται με στόχο να επιβάλλει τον ρυθμό της και να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί στον όμιλο, διαθέτοντας ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ήδη στο κορυφαίο επίπεδο της Bundesliga.

Live η αναμέτρηση