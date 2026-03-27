Ελλάδα Κ21 - Μάλτα Κ21 5-0: «Γαλανόλευκο» πάρτι με το 6/6 των Ελπίδων και «ραντεβού» με τη Γερμανία

Η Εθνική Ελπίδων (Κ21) αντιμετώπισε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, την Μάλτα Κ21 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς. Επρόκειτο για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, φιγουράροντας στην 1η θέση του 6ου ομίλου με 15 βαθμούς.

Με μια επιβλητική εμφάνιση και πρωταγωνιστή τον Κούτσια που πέτυχε χατ-τρικ, η Εθνική Ελπίδων διέλυσε με 5-0 τη Μάλτα στη Λιβαδειά, κάνοντας το "6 στα 6" στον όμιλο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διατήρησε την κορυφή και πλέον στρέφει την προσοχή του στο κρίσιμο ντέρμπι με τη Γερμανία, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη.

Το 1-0 στο 16' με το «παιδί της Λιβαδειάς»

Η Εθνική ξεκίνησε δυναμικά, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και προσπαθώντας να γίνει απειλητική. Η πρώτη προειδοποίηση για τα «καρέ» του τερματοφύλακα της Μάλτα, Σισόνς, ήρθε με μια κεφαλιά του Καλογερόπουλου, που κατέληξε λίγο έξω από το δοκάρι.

Στο 16ο λεπτό ο σταρ της Εθνικής Ελπίδων και της Μπράιτον, Κωστούλας, πάσαρε εξαιρετικά στον Γκούμα, που αγωνίζεται στη φυσική του έδρα, όντας παίκτης του Λεβαδειακού, ο οποίος μέσα στη καρδιά της περιοχής πλάσαρε υποδειγματικά τον Μαλτέζο γκολκίπερ, ανοίγοντας το σκορ.

Λίγα λεπτά μετά ο Χατσίδης συνέκλινε με το αριστερό και έπιασε ένα ωραίο σουτ, αναγκάζοντας τον γκολκίπερ της Μάλτα σε μια δύσκολη επέμβαση, στέλνοντας τη μπάλα σε κόρνερ.

2-0 με κεφαλιά Κούτσια 8 λεπτά μετά

Ο Ελληνοαμερικανός ομογενής, Νόα Άλλεν, εκτέλεσε ένα τρομερό κόρνερ στο 24ο λεπτό. Ανενόχλητος ο επιθετικός της Λουγκάνο, Κούτσιας, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διπλασιάζοντας τα τέρματα της Εθνικής.

Στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης, ο εξαιρετικός στο σημερινό ματς Νόα Άλεν, εκτέλεσε άλλο ένα μαγικό κόρνερ, οι παίκτες της Μάλτας απομάκρυναν προσωρινά, όμως η μπάλα κατέληξε στον Κουτσογούλα. Το δυνατό σουτ του τελευταίου κόντραρε και άλλαξε την πορεία της μπάλας, υποχρεώνοντας τον Σισόνς σε μια ενστικτώδη επέμβαση.

Ιδανικό ξεκίνημα για τους «μικρούς» της Εθνικής μας στο β' ημίχρονο

Χατσίδης και Καλοσκάμης συνεργάστηκα άψογα, «κρύβοντας» τη μπάλα. Ο Καλοσκάμης πάτησε περιοχή στο 48' και πλάσαρε εξαιρετικά τον Σισόνς, επεκτείνοντας το προβάδισμα της Εθνικής σε 3-0.

Στο 61ο λεπτό ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα του Βιβιάνι, πάνω στον Αλμύρα, που έκανε το ντεμπούτο του, έδωσε την ευκαιρία στον Κούτσια να διπλασιάσει τα τέρματά του από την άσπρη βούλα, δίνοντας ευρύ σκορ νίκης στην Ελλάδα.

Χατ-τρικ Κούτσια και 5-0 για την Εθνική

Στο 79' του αγώνα, ο «record man», Κούτσιας, της Εθνικής Ελπίδων πέτυχε το 3ο σημερινό του τέρμα, φτάνοντας τα 10 σε 23 αγώνες. Ο 22χρονος επιθετικός έμεινε όρθιος παρά τα μαρκαρίσματα και νίκησε για πέμπτη φορά τον... άπορο Σισόνς.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ελλάδα Κ21 (Ταουσιάνης): Mπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλλεν, Καλοσκάμης, Αλμύρας, Γκούμας, Χατσίδης, Κούτσιας, Κωστούλας.

Μάλτα Κ21 (Ματζότα): Σισόνς, Τσέρι, Σικλούνα, Ελιούλ, Βιβιάνι, Αττάρ, Μπόργκ, Μικάλιεφ, Αγκιούς, Μποργκ, Μπαρτόλο.