Ώρα και κανάλι για το φιλικό της εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Παραγουάη

Η Εθνική Ελλάδας δίνει φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Παραγουάη την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.



Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ και το παιχνίδι αποτελεί ευκαιρία για δοκιμές ενόψει του Nations League που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, διοργάνωση που μπορεί να ανοίξει πιο βατό δρόμο για το Euro 2028.



Το φιλικό της «γαλανόλευκης» θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Alpha.