Ελλάδα - Παραγουάη: Live η φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (27/03, 21:00) σε φιλική αναμέτρηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επόμενες διοργανώσεις. Μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, η «γαλανόλευκη» στρέφει το βλέμμα της στο Nations League και στα προκριματικά του Euro 2028, επιδιώκοντας την επιστροφή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, κάτι που έχει να συμβεί από το 2014.



Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, δίνοντας ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Νέο πρόσωπο είναι ο Σωτήρης Κοντούρης, ενώ πιθανότητες για ντεμπούτο έχει και ο Τσιφτσής. Από την πλευρά της, η Παραγουάη, με ηγέτη τον Αλμιρόν, επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια και θέλει να παρουσιαστεί έτοιμη.

Live η αναμέτρηση