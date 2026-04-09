Ποσά που ζαλίζουν: Τζόλης και Καρέτσας στο Top 5 των πιο ακριβών παικτών σε Ολλανδία και Βέλγιο

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας διαπρέπουν στο Βέλγιο με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ και της Γκενκ αντίστοιχα και διαρκώς ανεβάζουν τις μετοχές τους στο μεταγραφικό παζάρι. Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο δίκτυο συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών, CIES δημοσίευσε τη λίστα με τους ακριβότερους παίκτες σε Ολλανδία και Βέλγιο, συγκαταλέγοντας τους Έλληνες εξτρέμ στη λίστα με τους ακριβότερους πέντε.

Ο Τζόλης και ο Καρέτσας αναμένεται να προσελκύσουν μεταγραφικές προτάσεις από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη και ήδη ο ξένος Τύπος κάνει λόγο για μεταγραφικό ενδιαφέρον από «μεγαθήρια» που αγωνίζονται στο Champions League. Για να αλλάξουν ομάδα, όμως απαιτούνται ποσά που... ζαλίζουν.

Σύμφωνα με το CIES, ο Καρέτσας και ο Τζόλης ανήκουν στην «ελίτ» των παικτών στις ομάδες των Κάτω Χωρών και κοστολογούνται με παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Οι δυο τους βρίσκονται στην πεντάδα των πιο ακριβών παικτών.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εντοπίζεται στην 4η θέση με αγοραστική αξία 45,8 εκατομμύρια και ο Χρήστος Τζόλης στην πέμπτη, με 43,6 εκατομμύρια.

