«Η Ρεάλ δίνει 35 εκατομμύρια για Καρέτσα»

Η εξωπραγματική σεζόν του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τη φανέλα της Γκενκ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των κορυφαίων συλλόγων στην Ευρώπη και σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πρόθυμη να καταβάλει περισσότερα από 30 εκατομμύρια για την απόκτησή του. Ο ανταγωνισμός, βέβαια είναι τεράστιος. Για τον Καρέτσα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον επίσης η Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Μίλαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το «fusballdaten», τόσο η Μπάγερν Μονάχου, όσο και η Μπορούσια Ντόρτμουντ παρακολουθούν από κοντά την περίπτωση του 18χρονου επιθετικού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, μάλιστα οι δύο κορυφαίο σύλλογοι της Bundesliga έστειλαν σκάουτερ για να τον δούνε από κοντά στον αγώνα της Γκενκ κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Τα δημοσιεύματα στον γερμανικό Τύπο αναφέρουν ότι η Ρεάλ έχει δείξει έως τώρα το πιο έντονο ενδιαφέρον και πως προτίθεται να προσφέρει στη Γκενκ μέχρι και 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό, βέβαια δε σημαίνει πως η Μπάγερν Μονάχου έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκησή του. Οι Γερμανοί, δε αναφέρουν πως οι Βαυαροί προτίθενται να ανέβουν στα 40 με 45 εκατομμύρια για τον Καρέτσα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει κατατεθεί κάποια επίσημη πρόταση μέχρι στιγμής.

Konstantinos Karetsas… (now chosen Greece over Belgium) 🇬🇷



18 years old and 18 assists for Genk



Beating Kevin De Bruynes 17 assist record in his breakout season.



Which club will press the button on him this summer? https://t.co/G1l3CtiHLX pic.twitter.com/u7dZUPrRAG — TheSecretScout (@TheSecretScout_) April 9, 2026

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει σημειώσει μέχρι στιγμής στη σεζόν 3 γκολ και 18 ασίστ σε 45 συμμετοχές με τη Γκενκ σε όλες τις διοργανώσεις και πρόσφατα έγινε αντικείμενο αφιερώματος από την UEFA, η οποία δημοσίευσε βίντεο με τις κορυφαίες του ενέργειες στο Europa League.