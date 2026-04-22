Ποια είναι η Αθανασία Μεσίρη που έγραψε το όνομά της στην ιστορία της γυμναστικής

Ιστορία έγραψε η 19χρονη Αθανασία Μεσίρη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Όσιγιεκ στο αγώνισμα του δίζυγου. Κατόρθωσε να εντάξει το όνομά της στον Κώδικα Βαθμολογίας της Γυναικείας Γυμναστικής μετά από απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Γυναικών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής δίνοντας το όνομά της σε ένα νέο στοιχείο του αγωνίσματος. Η ταλαντούχα Ελληνίδα στην έξοδό της από την προσπάθεια στο δίζυγο κατάφερε να κάνει ολόκληρο κύκλο, γεγονός που ξάφνιασε τον κόσμο της γυμναστικής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ονοματοδοσία ενός στοιχείου από τη δημιουργό της, η Τεχνική Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την προσπάθεια με βαθμό δυσκολίας C (0,3) ή υψηλότερο, κάτι το οποίο πραγματοποίησε η νεαρή αθλήτρια.

Πριν από την Αθανασία, όνομα σε στοιχείο έδωσαν ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Δημοσθένης Ταμπάκος, ο Ιωάννης Μελισσανίδης, ο Βασίλης Τσοκαλίδης και ο Βλάσης Μάρας.

Η ανερχόμενη νεαρή γεννήθηκε το 2007 στην Πάτρα και ασχολούταν από μικρή ηλικία με το δίζυγο και την ενόργανη. Στα 9 της έτη την προσέλκυσε και την ανέλαβε ο πρώτος επίσημος και τωρινός προπονητής της, Ηλίας Τσοπανόγλου, ο οποίος είδε από νωρίς το ταλέντο της.

Μάλιστα, η Αθανασία στο ντεμπούτο της με την Εθνική Ελλάδος Γυναικών κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της Αττάλειας. Παλαιότερα είχε δηλώσει πως το μεγαλύτερο όνειρό της είναι η συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και χαρακτήρισε την ιστορική Βασιλική Μιλλούση ως το πρότυπό της.

