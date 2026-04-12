Ισπανία - Ελλάδα 13-15: Σπουδαία νίκη με «ήρωα» Τζωρτζάτο στα πέναλτι

Η Εθνική Ελλάδος πόλο ανδρών με «ήρωα» τον Τζωρτζάτο επικράτησε στα πέναλτι με 15-13 επί της Ισπανίας στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου για τα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη. Η κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλη (11-11).

Θυμίζουμε, ότι η Ελλάδα στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 είχε επίσης μία ήττα και μία νίκη απέναντι σε Ιταλία και Ουγγαρία.

Η Ισπανία έλαβε τη πρώτη θέση μετά τον αγώνα με τη «γαλανόλευκη» παρά την ήττα της ενώ δεύτερη βρίσκεται η Ελλάδα.

Το ματς

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε την αναμέτρηση κερδίζοντας το πρωτο σπριντ, όμως στην διάρκεια αυτού δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στην πολύ καλή άμυνα των Ισπανών. Το μοναδικό τέρμα για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πέτυχε ο Αργυρόπουλος, 3-1 σκορ πρώτου οκταλέπτου.

Το σκηνικό άλλαξε στο επόμενο οκτάλεπτο, η ελληνική ομάδα «έσφιξε» την αμυνά της και πήρε κεφάλι στο σκορ. Ένα σερί 3-0 έφερε σε θέση οδηγού την «γαλανόλευκη», για να έρθει ο Σαναχούγια, ο οποίος «κέρδισε» το χρονόμετρο και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (5-5).

Το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος ήταν σαφώς πιο ισορροπημένο. Η Εθνική ομάδα ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ, εξαιτίας των «σωτήριων» επεμβάσεων του Τζωρτζάτου. Το τρίτο οκτάλεπτο έληξε με σκορ 8-7 υπέρ της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου.

Οι Ισπανοί πήραν και πάλι προβάδισμα, στο πιο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. Οι δυο ομάδες εναλλάσονταν στο σκορ, αλλά ο Κάκαρης οκτώ δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ήταν αυτός που έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι.

Με δύο αποκρούσεις του Τζωρτζάτου κι αλάνθαστες εκτελέσεις πέναλτι, η Ελλάδα πήρε τη νίκη με 15-13.





Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 3-3, πεν 2-4.