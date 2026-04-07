Ελλάδα - Σερβία (16-15): Επέστρεψε από το -6 και βλέπει πρόκριση

Η Ελλάδακατάφερε να κάνει την μεγάλη ανατροπή και νίκησε τη Σερβία με σκορ 16-15 στα προκριματικά του World Cup!

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου μπορεί να έμειναν πίσω με επτά γκολ όμως έκαναν την μεγάλη ανατροπή με απίστευτες εμφανίσεις από τον Μάνο Ζερδεβά και τον Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε με το δεξί στο ματς αφού ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ με τον Αργυρόπουλο στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα. Η Σερβία ωστόσο είχε άμεσες απαντήσεις και μέσα σε δύο λεπτά πέρασε μπροστά με γκολ από τους Στανόγιεβιτς και Νίκολα Γιάκσιτς. Μετά από καλές άμυνες των διεθνών μας και δοκάρι του Νικολαΐδη, ο ίδιος κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Αργυρόπουλος για την ισοφάριση. Μετά από μία ακόμη εξαιρετική άμυνα και κλέψιμο από τον Γκλάντοβιτς ο Καλογερόπουλος από την περιφέρεια βρήκε τα δίχτυα και έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, έπειτα από challenge των Σέρβων δόθηκε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε επιτυχημένα ο Μαρτίνοβιτς για το 3-4. Στα τελευταία 14 δευτερόλεπτα ο Αργυρόπουλος κέρδισε πέναλτι αλλά μετά από εκτέλεση του Παπαναστασίου στο δοκάρι διαμορφώθηκε το τελικό 3-4.



Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Σερβία ήταν ασταμάτητη, έβγαλε μεγάλη αντίδραση και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Ελλάδας πέτυχε δύο πολύ γρήγορα γκολ με τους Νίκολα Γιάκσιτς και Γκλάντοβιτς ενώ ο Χατζής βρήκε το δοκάρι. Ντρίτοβιτς και Μαρτίνοβιτς διεύρυναν το σερί της Εθνικής τους φτάνοντας στο 3-8 ενώ μαζί με τον Κρίσιτς η διαφορά έφασε στο +6. Ο Καστρινάκης απάντησε στους δύο παίκτες παραπάνω και παρά την απάντηση του Μαρτίνοβιτς Νικολαΐδης πέτυχε το 5-11. Στα τελευταία 02:45 ο Νίκος Καστρινάκης έμεινε εκτός αγώνα αφού είδε την κόκκινη κάρτα κι ο Καλογερόπουλος μείωσε με γκολ στον παίκτη παραπάνω σε 6-11. Στα τελευταία 28 δευτερόλεπτα οι Σέρβοι υπέπεσαν σε παράβαση δύο μέτρων και στην αντεπίθεση η Εθνική πάλεψε να βρει τα δίχτυα. Μετά από αποβολή ο Γκίλλας στα δύο δευτερόλεπτα σκόραρε και πέτυχε το 7-11, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-7,

