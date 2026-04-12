Η ώρα και το κανάλι του αγώνα της Εθνικής πόλο με την Ισπανία

Η προκριματική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/04) για την Εθνική ομάδα πόλο, που αντιμετωπίζει την Ισπανία στην Αλεξανδρούπολη.

Η Ελλάδα συνεχίζει με μία νίκη και μία ήττα στον όμιλο των ομάδων με κατάταξη 1 έως 4 και ευελπιστεί πως θα κάνει την υπέρβαση κόντρα στους πανίσχυρους Ισπανούς, που συνεχίζουν με το απόλυτο (2/2 νίκες) και παραμένουν στην πρώτη θέση.

Το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας εναντίον της Ισπανίας αποτελεί την επανάληψη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2025, Τότε, οι Ισπανοί είχαν φτάσει στην επικράτηση με σκορ 16-14.

Ο μεγάλος αγώνας ξεκινάει στις 13:00 και όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια της εθνικής στα προκριματικά, θα μεταδοθεί από το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.