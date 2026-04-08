Ολλανδία - Ελλάδα 11-14: Εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο World Cup με MVP τον Αργυρόπουλο

Η εθνική Ελλάδας έκανε το καθήκον της, κερδίζοντας (14-11) την Ολλανδία στην Αλεξανδρούπολη και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στον Β' όμιλο, που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στο World Cup του ερχόμενου Ιουλίου, που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου αμύνθηκαν με ένταση, εκμεταλλεύτηκαν τις καταστάσεις παίκτη παραπάνω και παρά το γεγονός πως στο τρίτο οκτάλεπτο σκόραραν μόλις δύο γκολ, έφτασαν στην τελική επικράτηση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Ολλανδοί κέρδισαν το πρώτο σπριντ, όμως βρέθηκαν πίσω στο σκορ, μετά από γκολ του Αργυρόπουλου. Ο ίδιος παίκτης έδωσε εκ νέου το προβάδισμα (2-1) στην εθνική Ελλάδας, η οποία παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω (3-2), πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ, φτάνοντας σε διαφορά τριών γκολ (6-3).

Ο τερματοφύλακας Ζερβεδάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και ο Αργυρόπουλος, ο οποίος σκόραρε 5 γκολ στα δύο πρώτα οκτάλεπτα αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

Το δεύτερο οκτάλεπτο έληξε με σκορ 8-7 υπέρ της Ελλάδας, η οποία μετά το 8-5, δε κατόρθωσε να βρει σκορ και είδε τους Ολλανδούς να «ροκανίζουν» τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της.

Οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία της Ελλάδας, που δε σκόραρε για εφτά λεπτά και πήραν κεφάλι στο σκορ (9-8) με τον Ντε Βέερντ.

Η Εθνική έβγαλε μυθικές άμυνες, ακόμα και με παίχτη λιγότερο και έφτασε στην ισοφάριση (9-9) με τον Καλογερόπουλο, δύο λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου.

Με λιγότερο από ένα λεπτό να απομένει, ο Νικολαΐδης έλυσε το γόρδιο δεσμό και έγραψε προ κενής εστίας το 10-9, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην Ελλάδα. Καθοριστικός για την εθνική ομάδα ο Γκίλλας, που δημιούργησε τα δύο γκολ της Ελλάδας, μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.

Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν (10-10) και μετά από εκατέρωθεν ανεπιτυχείς προσπάθειες η Ελλάδα πήρε ξανά τα ηνία του αγώνα (11-10) με τον κορυφαίο Αργυρόπουλο, που σκόραρε για 6η φορά στο παιχνίδι.

Ο Κάκαρης λίγα δευτερόλεπτα αργότερα διαμόρφωσε το 12-10.

Οι Ολλανδοί μείωσαν (12-11) με ωραία ενέργεια του Γκμπαντάμασι.

Ο Σκουμπάκης διαμόρφωσε το 13-11, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην εθνική Ελλάδας, αλλά το γκολ δεν ήταν έγκυρο και η επίθεση ξαναπαίχτηκε γιατί είχε γίνει λάθος στο χρονόμετρο. Στην επανάληψη της φάσης, ο ίδιος παίκτης, εκτελώντας με πανομοιότυπο τρόπο σκόραρε ξανά, με το γκολ να μετράει αυτή τη φορά.

Ο Αργυρόπουλος έγραψε το 14-11 με μακρινό σουτ σε κενή εστία, αφού ο τερματοφύλακας των Ολλανδών είχε ανέβει στην επίθεση, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και χαρίζοντας την απευθείας πρόκριση στην εθνική Ελλάδας.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 7-8, 9-10, 14-11