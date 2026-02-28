Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 12-13: «Ερυθρόλευκο» το Κύπελλο Ελλάδας σε έναν τελικό - θρίλερ

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ένατο σερί Κύπελλο Ελλάδας με νίκη με 12-13 κόντρα στον Παναθηναϊκό.



Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ασταμάτητοι για ακόμη μια σεζόν στον μεγάλο τελικό και συνέχισαν το σερί κατακτήσεων του Κυπέλλου από το 2018.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας με «χρυσό» γκολ του Γενηδουνιά και απόκρουση του Ζερδεβά στο τελευταίο δευτερόλεπτο, μετά από ένα ματς «θρίλερ» με τους δύο αιώνιους αντιπάλους να είναι ισόπαλοι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με εξαιρετικό ρυθμό στο παιχνίδι και με πολύ οργανωμένες άμυνες δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να επιτεθεί στα πρώτα λεπτά. Ο Παπασηφάκης βρήκε τα δίχτυα κι άνοιξε το σκορ στο 05:32 ενώ ο Πούρος απάντησε στην επόμενη επίθεση με ένα σουτ από την περιφέρεια.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν τις καλές άμυνες και στην επίθεση κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Παπασηφάκης για το 2/2. Στη συνέχεια ο Γουάινμπεργκ απέκρουσε σουτ των «ερυθρολεύκων» κι ο Χαλυβόπουλος έκανε το +2 στο σκορ. 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του οκταλέπτου ο Κάκαρης βρήκε τα δίχτυα από το κέντρο και στα τελευταία 11 δευτερόλεπτα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Ντίνος Γενηδουνιάς, ισοφάρισε για το 3-3.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με αποκρούσεις από τους Τζωρτζάτο και Γουάινμπεργκ και καλές άμυνες κράτησαν το 3-3 στα πρώτα 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Εκεί ο Παπασηφάκης βρήκε το πρώτο γκολ της περιόδου και το τρίτο προσωπικό του. Ο Ζάλανκι απάντησε αμέσως και το ίδιο έκανε και 20 δευτερόλεπτα αργότερα ο Σκουμπάκης.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν την καλή άμυνα και με τον Γκιουβέτση έκαναν το +2 στο σκορ. Ο Ζάλανκι βρήκε και πάλι τα δίχτυα του Παναθηναϊκού αλλά μετά από μπλοκ του Παπασηφάκη και γκολ του Σκουμπάκη, η διαφορά επανήλθε στο +2, με 7-5. Ο Γενηδουνιάς βρήκε για δεύτερη φορά την εστία του Γουάινμπεργκ και διαμόρφωσε το τελικό 7-6 για το πρώτο ημίχρονο.

Στη τρίτη περίοδο ο Γενηδουνιάς έφερε γρήγορα την ισοπαλία και μετά από απόκρουση του Ζερδεβά σε πέναλτι ο Ζάλανκι έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 7-8. Ο Μπανίσεβιτς απάντησε αλλά ο Ανγκιάλ κράτησε το +1 για τους «ερυθρολεύκους». 02:26 πριν το τέλος ο Σκουμπάκης ισοφάρισε σε 9-9 και λιγότερο από ένα λεπτό μετά ο Χαλυβόπουλος διαμόρφωσε το 10-9.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο ο Γενηδουνιάς ισοφάρισε ξανά σε 10-10 κι ο Ζερδεβάς με αποκρούσεις κράτησε το σκορ. Μετά από τάιμ άουτ του Φάτοβιτς ο Παπαναστασίου έκανε το +1 για τους «ερυθρολεύκους» όμως ο Γκιουβέτσης απάντησε ξανά για το 11-11. Δύο λεπτά και εννιά δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Μάζης, ο προπονητής του Ολυμπιακού Έλβις Φάτοβιτς και ο άμεσος συνεργάτης του δέχθηκαν από μία κόκκινη κάρτα.

Στη συνέχεια ο Παπανικολάου έδωσε το προβάδισμα στο «τριφύλλι» όμως ο Ζάλανκι πέτυχε το 12-12, ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα. Μετά από απόκρουση του Ζερδεβά ο Γενηδουνιάς σκόραρε στο 00:20 για το 12-13 κι ο Ζερδεβάς με απόκρουση έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 3-3, 2-4.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Γκιουβέτσης, Σκουμπάκης, Χαλυβόπουλος, Παπανικολάου, Κορούβανης, Αλβέρτης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Τζωρτζάτος, Γκίλλας, Νικολαΐδης, Πούρος, Γενηδουνιάς, Κάκαρης, Αλαφραγκής, Ανγκιάλ, Δήμου, Φουντούλης, Γουβής, Παπαναστασίου, Λυκούδης, Ζάλανκι.

Πηγή: Athletiko.gr